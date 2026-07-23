Sky Sports’un haberine göre, artık Reds de AS Monaco’da forma giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncuya ilgi gösteriyor. İlk “yaklaşma girişimleri”nden ve devam eden transfer döneminde bir transferle ilgili ilk tekliften söz ediliyor.

Akliouche, geçtiğimiz haftalarda defalarca Paris Saint-Germain ile anılmıştı. Şu anki Şampiyonlar Ligi şampiyonu kulübün birkaç teklifte bulunduğu, ancak bunların hepsinin reddedildiği belirtiliyor.

Son olarak Monaco, 40 milyon avroluk bir teklifi reddetmiş; çünkü prenslikte, yetenekli hücum oyuncusu için daha fazla para koparabilecekleri düşünülüyor.

FC Liverpool’da Maghnes Akliouche, Mohamed Salah’ın yerini alabilir

Bu durum Liverpool için bir avantaj olabilir. Premier Lig kulübü hâlâ Mohamed Salah’ın yerini alacak bir oyuncu arıyor ve görünüşe göre Akliouche’yi bu rol için uygun bir aday olarak görüyor.

Salah ve "Kırmızılar", geçtiğimiz sezon boyunca aslında Haziran 2027'ye kadar sürmesi gereken sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Mısırlı oyuncu, dokuz yılın ardından LFC'den ayrıldı ve özellikle sportif açıdan büyük bir boşluk bıraktı.

Hem sağ kanatta hem de ofansif orta sahada görev alabilen Akliouche, geçen sezon Monaco formasıyla Ligue 1’de 31 maça çıktı, bu maçlarda altı gol attı ve altı asist yaptı.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın 26 kişilik kadrosuna seçildi, ancak Irak ile oynanan ikinci grup maçının son dakikalarında sahaya çıktı.