Mohamed Salah’ın son sezonuna derinlemesine bir bakış: Düşüş mü, yoksa sistemin değişmesi mi?

Mohamed Salah, 2024-25 sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi ve Liverpool’u 20. Premier Lig şampiyonluğuna taşıdı; bu, pandeminin gölgesinde kazanılan şampiyonluğun aksine, taraftarlarla tam anlamıyla kutlanan, uzun zamandır beklenen bir zaferdi. Sözleşme durumu belirsizliğini korurken, sezon bir nevi son söz niteliğindeydi. Salah da beklentileri boşa çıkarmadı ve futbolda sıkça rastlanan bir örneği pekiştirdi: Bir süperstara kariyerinin son dönemlerinde geçirdiği zirve sezonun ardından dev bir sözleşme sunmak her zaman risk taşır.

Liverpool'un bakış açısından, karar hiç de basit değildi. Salah'ın ayrılmasına izin vermek, uzun vadede mantıklı bir hamle olurdu, ancak kulüpteki statüsü göz önüne alındığında büyük bir tepkiyle karşılaşma riski de taşıyordu. Salah ise müzakerelerde kararlı durdu. Sonuç bir uzlaşma oldu: 33 yaşındaki bir oyuncu için rekor düzeyde maaş içeren iki yıllık bir sözleşme; geriye dönüp bakıldığında, bu kararın geçerli sorular doğurduğu görülüyor.

Peki, şu anki düşüşün sebebi nedir? Bu durumun sebebi Salah'ın kendisi mi, yoksa gördüklerimizi şekillendiren daha derin yapısal faktörler mi var?

O zamanki Salah ile şimdiki Salah: Ne değişti?

Salah'ın düşüşünü doğru bir şekilde anlamak için, başlangıç noktası aslında neyin değiştiğini belirlemektir. Sadece nihai çıktıya odaklanmak yerine, her iki sezonda da onun önemli hücum hareketlerini, gollerini, şutlarını, asistlerini ve kilit paslarını çıkardık ve katılım, pozisyon alma ve şut profilindeki kalıpları karşılaştırdık.

Dream Databall

2024-25 Sezonunda Salah'ın Açık Oyun Şutları ve Şut Katılımları.

Geçen sezonun en dikkat çekici özelliği, topa erişim sıklığı ve istikrarıydı. Salah, özellikle ceza sahası içinde ve sağ yarı alanda olmak üzere, kritik bölgelerde defalarca topu aldı. İçeriye doğru kesme yeteneği, hem gol atma hem de pozisyon yaratma konusunda çift yönlü bir tehdit oluşturdu; bu durum, genellikle “saf golcü” olarak nitelendirilen bir oyuncu için alışılmadık derecede yüksek şut katılım oranına da yansımıştı.





Aynı derecede önemli olan bir diğer unsur da şut kalitesidir. Ortalama şut mesafesi düşüktü, bu da onun sürekli olarak orta sahada kaleye yakın konumlandığını gösteriyor. Bu, bir golcünün sahip olması gereken özelliklerin tam da karşılığıdır: tehlikeli bölgelerde sık sık topa dokunmak, son vuruşlarda yüksek katılım ve tekrarlanabilir gol fırsatları yaratmak.

Dream Databall

Salah'ın 2025-26 Sezonundaki Açık Oyun Şutları ve Şut Katılımları.

Bu sezonki kontrast açık.

Tüm istatistiklerde hacimde gözle görülür bir düşüş var: daha az şut, daha az kilit pas ve genel katılımda azalma. Şut konumları daha dağınık ve ortalama şut mesafesinde belirgin bir artış var; bu da merkezi, yüksek xG bölgelerinde daha az top dokunuşu olduğunu gösteriyor.

Pozisyonunun ötesinde, takım içindeki rolü de değişti. Artık asistlerinin bir kısmı duran toplardan geliyor; bu durum, ligde daha direkt ve duran toplara odaklanan bir futbol anlayışına doğru genişleyen taktiksel eğilimi yansıtıyor. Liverpool ve özellikle Salah, geçen sezona kıyasla açık oyunda gol fırsatı yaratma konusunda daha az baskın görünüyor.

Arne Slot yönetiminde, bu değişen ortama uyum sağlama çabaları Salah'ın rolünü değiştirmiştir. Artık hücum dizilerinin odak noktası değil, daha dağınık bir sistemin parçalarından biri haline gelmiştir. Bazen, kısmen topun olmadığı durumlarda gösterdiği sınırlılık ve takım yapısını yeniden dengeleme ihtiyacı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır.

Sonuç, sadece verimlilikte bir düşüş değil, Salah'ın maça nasıl ve nerede etki ettiği konusunda da köklü bir değişiklik oldu.

Bağlam Önemlidir

Veriler bize eğilimleri gösterebilir, ancak bunları tam olarak açıklayamaz. Bu eğilimleri yorumlamak için bağlam gereklidir ve Salah'ın durumunda bu bağlam önemli ölçüde değişmiştir.

Liverpool, geçen sezonki takımla aynı değil. Bir zamanlar Mohamed Salah'ı en üst düzeye çıkaran hücum yapısı yeniden şekillendirildi. Daha önce, hareketlerini, zamanlamalarını ve eğilimlerini anladığı, tanıdık isimler olan Luis Díaz, Darwin Núñez ve rahmetli Diogo Jota ile birlikte oynuyordu. Arkasında ise Trent Alexander-Arnold, onu tehlikeli bölgelere sürekli besleyen eşsiz bir yaratıcılık kaynağıydı.

Bu ekosistem artık aynı şekilde mevcut değil. Büyük yatırımlara ve üst düzey yeteneklerin takıma katılmasına rağmen, Liverpool hem taktiksel hem de duygusal olarak önemli referanslarını kaybetti. Salah da kimya oluşturmanın zaman aldığını ve kadrodaki sürekli değişikliklerin bu süreci yavaşlattığını kabul etti.

Aynı zamanda lig de bir dönüşüm geçirdi. Daha direkt bir oyun anlayışına doğru gözle görülür bir kayma yaşandı ve duran toplara daha fazla önem verilmeye başlandı; bu durum sezon öncesinde de fark edilebiliyordu. Manchester United gibi takımlar da dahil olmak üzere kulüpler bu duruma hızla uyum sağlarken, Liverpool’un geçiş süreci o kadar hızlı olmadı. Bu geniş kapsamlı taktiksel değişim, yapılandırılmış, top hakimiyetine dayalı hücum sistemlerinin hakimiyetini azalttı ve bu sistemler içinde başarılı olan Salah gibi oyunculara dolaylı olarak etki etti.

Bu, Salah'ın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; performansı açıkça düşmüştür, ancak durumu yeniden çerçeveler. Bu düşüş tamamen bireysel değildir; aynı anda değişen bir sistem, bir lig ve bir kadronun sonucudur.

Bunu göz önünde bulundurursak, sözleşme yenilemesini sorgulamak daha kolay hale geliyor. Çoğu durumda, Salah'ın seviyesindeki bir oyuncuyu ödüllendirmek mantıklı olurdu. Ancak taktiksel değişikliklerin ve kadro değişimlerinin aynı anda yaşandığı bu özel dönemde, bu karar her zamankinden daha fazla risk içeriyordu. Bununla birlikte, bu yargı şu anda o zamankinden daha net.

Tartışmasız kalan şey ise Salah'ın mirasıdır. Liverpool'dan bir dönemin belirleyici oyuncularından biri olarak ayrılıyor. Ve bu sezon bu bağlamda bir düşüşe işaret etse de, bu onun en üst seviyede kariyerinin bittiği anlamına gelmez. Farklı bir ortamda veya çevresinde daha fazla istikrar varsa, performans gösterebilmesi için hala yeterli kaliteye sahiptir.

Hatta tamamlanması gereken bir bölüm bile olabilir. Afrika Uluslar Kupası, kariyerinde eksik olan tek büyük başarı olmaya devam ediyor; bu başarıya birden fazla kez çok yaklaşmıştı. Bir onaylama olarak değil, bir tamamlama olarak.



