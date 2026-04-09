Mohamed Salah'ın izinden... Liverpool yaz transfer döneminde ikinci yıldızını da kaybetti

Liverpool kulübü, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, İskoç savunma oyuncusu Andy Robertson'ın sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 sezonunun sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Kulüp, internet sitesinde yayınladığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Liverpool Futbol Kulübü, Andy Robertson'ın bu sezonun sonunda Reds'deki kariyerine son vereceğini teyit eder."

32 yaşındaki Robertson, 2017 yazında Hull City'den Liverpool'a katılmış ve bugüne kadar çeşitli turnuvalarda takımla 373 maça çıkmıştı.

İskoç milli oyuncu, Jürgen Klopp ve onun ardından kulübün son dönemdeki başarılarına katkıda bulunan en önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Robertson, Anfield'da geçirdiği dokuz sezon boyunca birçok kupa kazandı. Bunların en önemlileri arasında iki kez Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, iki kez Lig Kupası, ayrıca Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Lig Kalkanı bulunuyor.

Robertson, kulübe geldiğinden beri takımın geçirdiği büyük dönüşümde merkezi bir rol oynadıktan sonra, Liverpool'un modern efsanelerinden biri olarak kulüpten ayrılacak.

Oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında Tottenham Hotspur'a transfer olabileceği yönünde haberler çıkmış, ancak görüşmeler o dönemde sonuçsuz kalmıştı.

Robertson'ın ayrılma açıklaması, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen, Mohamed Salah'ın aynı sezonun sonunda kulüpten ayrılma niyetini açıklamasından birkaç hafta sonra geldi.

Robertson şu anda, Premier Lig şampiyonu Liverpool'un sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmesine yardımcı olmak için takım arkadaşlarıyla birlikte tamamen odaklanmaya çalışıyor. Onun mirasının kutlanması ise sezon sonuna kadar ertelenecek.