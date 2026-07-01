Mohamed Salah’ın Avustralya maçında forma giyip giymeyeceğine dair spekülasyonları alevlendiren yeni bir gelişme

2026 Dünya Kupası son 32 turu kapsamında ABD’nin Dallas kentindeki stadyumda Avustralya ile oynanacak merakla beklenen maçın yaklaşmasıyla birlikte Mısır Milli Takımı kampında heyecan giderek artıyor.

Husam ve İbrahim Hasan ikizlerinin liderliğindeki teknik ekip hazırlıklarını yoğunlaştırırken, gözler maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce başta Muhammed Salah olmak üzere bir dizi kilit oyuncunun hazırlık durumuna çevrilmiş durumda.

Mısır Futbol Federasyonu, “X” sitesindeki resmi sayfası üzerinden, “Firavunlar”ın Avustralya’nın “Kanguru” takımıyla oynayacağı maça hazırlık kapsamında, ABD’nin Spokane kentindeki Johnsaga Üniversitesi stadyumunda gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yayınladı.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Mısır Milli Takımı, ikiz kardeşler Hüsam ve İbrahim Hasan’ın liderliğinde, önümüzdeki Cuma günü 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avustralya Milli Takımı ile oynayacağı maça hazırlık kapsamında, ABD’nin Spokane kentindeki Jonesaga Üniversitesi stadyumunda antrenmanlarını gerçekleştirdi.”

Açıklamada, antrenmana Hamdi Fathi'nin tam olarak katıldığı, takım kaptanı Muhammed Salah'ın ise antrenmanın bir kısmına katıldığı belirtildi. Ayrıca Muhammed Abdülmünem ve Ahmed Fatoh ikilisi, sağlık ekibinin gözetiminde tedavi ve rehabilitasyon antrenmanlarına devam etti.

Hatırlanacağı üzere Mısır Milli Takımı, 7. grupta 5 puanla ikinci sırada yer alarak, sadece gol farkıyla lider Belçika'nın arkasında kalarak 32'li turlara yükselmişti.

Teknik ekip, önümüzdeki saatler içinde tüm oyuncuların fiziksel ve teknik durumlarını değerlendirerek, çeyrek finale yükselme hayali için kaybedilemeyecek bir maç olan Avustralya karşılaşmasına en uygun kadroyu belirleyecek.