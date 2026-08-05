Mohamed Salah'ı görmek için Trabzonspor bileti nasıl alınır: 2026/27 Süper Lig fiyatları ve fikstürü

Trabzonspor, Mohamed Salah ile Türkiye'ye sansasyon yaratan bonservissiz transferinin ardından iki yıllık sözleşme imzalayarak bu yaz dünya futbolunun en büyük transfer çalımlarından birine imza attı. Mısırlı süperstarın Karadeniz kıyısına gelişi, Trendyol Süper Lig'de şok etkisi yarattı ve Trabzonspor'u 2026/27 sezonunda Avrupa futbolunun en çok konuşulan takımlarından biri haline getirdi.

Trabzonspor formasıyla Salah'ı izlemek için iç saha maç biletlerine talebin anında patlaması bekleniyor, ancak GOAL yanınızda. Güncellenmiş fikstür programından bilet fiyat kategorilerine, koltuğu hızlı bulmaya yönelik içeriden tavsiyelere kadar bu rehber, Mohamed Salah'ı sahada izlemek için stadyumdaki yerinizi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a katılmasıyla ilgili bildiklerimiz

Mohamed Salah, Liverpool'da geçirdiği dokuz yılın ardından serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a transferini tamamladı. İngiliz kulübünde 442 maçta 257 gol attı ve Premier League'in simge isimlerinden biri haline geldi. 34 yaşındaki forvet, Anfield'daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla erken sona erdirilmesinin ardından boşa çıktı. Daha önce Beşiktaş'a transferiyle güçlü şekilde anılıyordu, ancak bu anlaşma mali ve imaj hakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöktü ve Trabzonspor'un sansasyonel bir transfer çalımı atmasının önü açıldı.

Salah, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldikten sonra iki yıllık sözleşmenin resmiyet kazanması için Trabzon'a geçti. Geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Trabzonspor'a katılan yıldız oyuncu, artık kulübün 2021/22'den bu yana ilk lig şampiyonluğu hedefinin başrolü olacak.

Salah'ın Liverpool'daki 2024/25 sezonu, Premier League tarihinin en büyük bireysel sezonlarından biriydi; aynı sezonda Gol Krallığı ödülünü, Playmaker Award'u ve Premier League Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandı. Daha önce hiçbir oyuncu bunu başaramamıştı. Onun Papara Park'a gelişi, Trabzonspor'un 2026/27 iç saha maçlarını anında Türk futbolunun en gözde biletleri arasına sokuyor.

Trabzonspor ne zaman oynuyor?

Trabzonspor, 2026/27 sezonu boyunca yoğun bir yurt içi fikstürde yer alıyor ve Trendyol Süper Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nda da olası bir serüvene çıkıyor.

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi · 16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul Biletler 23 Ağustos 2026 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Başakşehir Papara Park, Trabzon Biletler 30 Ağustos 2026 Pazar · 17.00 Amed Sportif - Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Biletler 6 Eylül 2026 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Biletler 13 Eylül 2026 Pazar · 17.00 Konyaspor - Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Biletler 20 Eylül 2026 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Galatasaray Papara Park, Trabzon Biletler 11 Ekim 2026 Pazar · 17.00 Samsunspor - Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Biletler 18 Ekim 2026 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Beşiktaş Papara Park, Trabzon Biletler 25 Ekim 2026 Pazar · 18.00 Rizespor - Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Biletler 1 Kasım 2026 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Biletler 8 Kasım 2026 Pazar · 18.00 Alanyaspor - Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Biletler 22 Kasım 2026 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Eyüpspor Papara Park, Trabzon Biletler 29 Kasım 2026 Pazar · 18.00 Göztepe - Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Biletler 6 Aralık 2026 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Çorum FK Papara Park, Trabzon Biletler 13 Aralık 2026 Pazar · 18.00 Fenerbahçe - Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, İstanbul Biletler 20 Aralık 2026 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Kocaelispor Papara Park, Trabzon Biletler 17 Ocak 2027 Pazar · 18.00 Erzurumspor FK - Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Biletler 24 Ocak 2027 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Biletler 31 Ocak 2027 Pazar · 18.00 Başakşehir - Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul Biletler 7 Şubat 2027 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Amed Sportif Papara Park, Trabzon Biletler 14 Şubat 2027 Pazar · 18.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Biletler 21 Şubat 2027 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Konyaspor Papara Park, Trabzon Biletler 28 Şubat 2027 Pazar · 18.00 Galatasaray - Trabzonspor RAMS Park, İstanbul Biletler 7 Mart 2027 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Samsunspor Papara Park, Trabzon Biletler 14 Mart 2027 Pazar · 18.00 Beşiktaş - Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), İstanbul Biletler 21 Mart 2027 Pazar · 18.00 Trabzonspor - Rizespor Papara Park, Trabzon Biletler 4 Nisan 2027 Pazar · 17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Biletler 11 Nisan 2027 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Alanyaspor Papara Park, Trabzon Biletler 18 Nisan 2027 Pazar · 17.00 Eyüpspor - Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul Biletler 25 Nisan 2027 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Göztepe Papara Park, Trabzon Biletler 2 Mayıs 2027 Pazar · 17.00 Çorum FK - Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Biletler 9 Mayıs 2027 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Biletler 16 Mayıs 2027 Pazar · 17.00 Kocaelispor - Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Biletler 23 Mayıs 2027 Pazar · 17.00 Trabzonspor - Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Biletler

Trabzonspor biletleri nereden alınır?

Trabzonspor maçları için biletler, kulübün resmi kanalları ya da yetkili ikincil bilet platformları üzerinden alınabiliyor. Türkiye'deki resmi satışlar, üst düzey Türk futbol liglerinde zorunlu olarak uygulanan taraftar kimlik ve biletleme sistemi Passolig üzerinden ağırlıklı olarak yürütülüyor. Taraftarların, genel satış dönemlerinde doğrudan kulübün bilet satış sistemi üzerinden bilet satın alabilmesi için genellikle Trabzonspor ile bağlantılı aktif bir Passolig kartına sahip olması gerekiyor.

Ancak yerel bir Passolig kartı edinmek ve resmi ön satış kuyruklarında ilerlemek, Türkiye'ye tek bir hafta sonu maçı için gelen uluslararası taraftarlar veya turistler açısından çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor. Salah transferinin ardından kulübe yönelik küresel ilgi düşünüldüğünde, bu zorluğun artık daha da belirgin hale gelmesi muhtemel. Passolig kayıt süreçleri, kimlik kontrolleri ve katı satış takvimleri, yüksek profilli maçlarda sık sık çok hızlı tükeniyor. Salah artık kadrodayken, özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında bu talebin daha da artması bekleniyor.

Hızlı ve zahmetsiz bir alternatif arayan taraftarlar, doğrulanmış ikincil piyasa biletlerini güvenilir platformlar üzerinden doğrudan temin edebilir. Bunlardan biri de StubHub. İkincil pazar yerleri üzerinden çevrim içi satın alım yapmak, uluslararası taraftarlara stadyumun farklı tribün kategorilerindeki koltukları karşılaştırma, maç gününden çok önce girişini garanti altına alma ve tercih ettikleri para birimiyle sorunsuz şekilde ödeme yapma imkanı sunuyor.

Birincil seçenek: Resmi Passolig Biletleme Platformu (aktif Passolig kaydı ve Türk kimliği veya yabancı pasaport doğrulaması gerektirir)

İkincil ve yeniden satış pazarı: StubHub Trabzonspor Biletleri (anında çevrim içi erişim, garantili koltuk seçimi, yurt dışındaki taraftarlar için ideal)

Stadyum gişesi: Maç günlerinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunur (kalan koltuk durumuna bağlıdır)

Trabzonspor biletleri ne kadar?

Trabzonspor maçlarının bilet fiyatları rakibe, tribün kategorisine ve maç sınıfına göre değişiklik gösteriyor. En ucuz bilet seçenekleri kale arkası tribünlerde başlıyor. Bu da canlı Süper Lig futbolunu büyük Batı Avrupa ligeleriyle kıyaslandığında son derece erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getiriyor. Tüm resmi birincil ve pazar yeri fiyatlandırmaları Türk lirası (TRY) üzerinden yapılıyor.

Orta sıra takımlara karşı oynanan standart lig maçları, bütçesini düşünen taraftarlar için en iyi değeri sunuyor. Ancak Salah etkisiyle bu sezon genel olarak fiyatların yükselme eğilimi göstermesi bekleniyor. Bu durum özellikle onun iç sahadaki ilk maçı ve öne çıkan derbi karşılaşmaları için geçerli. Kalelerin arkasındaki 3. kategori ve 4. kategori koltuklar genellikle en ucuz bilet seçeneklerini sunuyor. Ana tribünün orta bölgesindeki premium koltuklar ise en iyi görüş açısı ve takım kulübelerine yakınlık nedeniyle daha yüksek fiyatlara sahip. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynanacak yüksek profilli maçlar, artık Salah faktörünün eklenmesiyle birlikte, aşırı talep nedeniyle tüm kategorilerde daha yüksek dinamik fiyatlandırma taşıyor.

Kale arkası tribün: 300 TRY ile 600 TRY arası (bütçe dostu maç deneyimi için en ucuz giriş noktası)

Köşe ve üst ana tribünler (Maraton Üst): 650 TRY ile 1.200 TRY arası (uygun fiyat ve görüş arasında harika denge)

Alt ana tribün (Maraton Alt ve VIP): 1.500 TRY ile 4.500 TRY arası (orta sahaya yakın premium görüş)

Executive hospitality ve skybox lounge'lar: 5.000 TRY+ (ikramlı yemek, özel oturma alanı ve ayrı lounge erişimi dahildir)

Tercih ettiğiniz maç için en uygun mevcut bileti bulmak adına, özellikle Salah'ın ilk birkaç maçından biri için, taraftarlara maç günü fiyat artışları yaşanmadan önce StubHub üzerindeki mevcut ikincil ilanlara erken göz atması tavsiye ediliyor.

Trabzonspor hakkında bilmeniz gereken her şey

1967 yılında birkaç yerel kulübün birleşmesiyle kurulan Trabzonspor, Türk spor tarihinde efsanevi bir yere sahip. Kulüp, 1975/76 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu kazanarak İstanbul dışından bunu başaran ilk takım oldu, uzun süredir devam eden başkent tekelini kırdı ve Türk futbolunun simgesel dördüncü büyüğü olarak kendini kabul ettirdi. Bordo ve mavi forma renkleri nedeniyle halk arasında Bordo-Mavililer olarak bilinen kulüp, Karadeniz topluluğuna kök salmış son derece tutkulu bir bölgesel kimliğe sahip.

Trabzonspor, tarihinde yedi Süper Lig şampiyonluğu, dokuz Türkiye Kupası ve on Türkiye Süper Kupası kazandı. Kulübün 2021/22'deki son lig şampiyonluğu, geniş Trabzon diasporası arasında dünya çapında kutlamalara yol açtı ve kulübün muazzam küresel etkisini ortaya koydu. Artık bordo-mavili formayı giyen, gezegendeki en tanınabilir futbolculardan biri olan Mohamed Salah ile bu küresel profil çok daha fazla büyümek üzere.

Kulübün tam adı: Trabzonspor Kulübü

Lakaplar: Bordo-Mavililer (Claret-Blues), Karadeniz Fırtınası (Black Sea Storm)

Kuruluş tarihi: 2 Ağustos 1967

Ana rekabetler: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve bölgesel rakip Çaykur Rizespor

Öne çıkan kupalar: 7 Süper Lig Şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 10 Türkiye Süper Kupası

2026/27'nin dikkat çeken transferi: Mohamed Salah (Liverpool'dan bonservissiz)

Trabzon'da maç günleri, meşhur 61. dakika kutlamasıyla simgeleşmiş durumda. Her maçta, saat 61. dakikayı gösterdiğinde, Trabzon'un plaka kodu olan 61'i temsil eden bu anda tüm stadyum muhteşem tezahüratlar, konfeti gösterileri ve ışık şovlarıyla coşuyor. Mohamed Salah artık takımdayken, bu geleneğin bu sezon her zamankinden daha gür olması bekleniyor.

Papara Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Trabzonspor iç saha maçlarını modern Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Papara Park'ta oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüp formasıyla ilk maçına da burada, Trabzon taraftarının önünde çıkması bekleniyor. Karadeniz'den kazanılmış arazi üzerine inşa edilen bu dünya standartlarındaki tesis, Aralık 2016'da açıldı ve bölgedeki en dikkat çekici modern stadyumlardan birini temsil ediyor. Efsanevi Türk kaleci ve teknik adam Şenol Güneş'in onuruna adlandırılan stadyum, gece maçlarında parlak şekilde aydınlanan etkileyici yarı saydam membran çatıya sahip.

Stadyum yaklaşık 41.000 seyirci kapasitesine sahip ve taraftarları mümkün olduğunca sahaya yakın tutmak için özel olarak tasarlanmış şık iki katlı kase düzeniyle dikkat çekiyor. Kale arkası tribünlerindeki seyirciler sahadan yalnızca 10 metre uzakta oturuyor. Bu da deplasman ekiplerini baskı altına alan yoğun bir gürültü atmosferi üretiyor. Salah sahaya ilk kez çıktığında bu atmosferin daha da elektriklenmesi bekleniyor.

Stadyum adı: Papara Park (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Konum: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Kapasite: 41.000 tamamı koltuklu

Zemin: Hibrit çim

Açılış: 18 Aralık 2016

Trabzon merkezde konaklayan ziyaretçiler için stadyuma ulaşım oldukça kolay. Maç günlerinde özel servis dolmuşları, şehir merkezinden Akyazı kompleksi girişine kadar sahil yolu boyunca sık aralıklarla çalışıyor. Taksiler de kolayca bulunabiliyor, araçla gelen taraftarlar ise kompleksin otopark imkanlarından yararlanabiliyor. Başlama düdüğünden 90 dakika önce varmak, maç öncesi sokak lezzetlerinin tadını çıkarmak ve kıyı şeridi çevresindeki inanılmaz atmosferi hissetmek için fazlasıyla zaman sağlıyor. Mohamed Salah'ın gelişinin rekor kalabalıkları çekmesi beklenirken, erken gitmek hiç olmadığı kadar önemli.