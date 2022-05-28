Liverpool'un Mısırlı yıldızı gol krallığı ödülünün arkasında yatan büyük emeğe dair detayları paylaştı.

Premier Lig'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ancak sezonu Manchester City'nin ardında ikinci sırada tamamlayan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, gol krallığını elde edebilmek için çok çalıştığını söyledi.

Ligde geçtiğimiz sezonu Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in bir gol gerisinde tamamlayan Salah, BT Sport'a yaptığı açıklamada bu durumun kendisini motive ettiğini söyledi.

Ne söylendi?

"Liverpool'a imza attığımda üç kez gol kralı olmayı beklediğimi söyleyemem. İlk yıl Harry Kane ile yarıştık ve kazanmak için şansım olduğunu anladım.

"Bunun için çalıştım ve kazandım. Geçen sezon ona karşı gol krallığını son maçta kaybetmek benim için çok acıydı. Bir sonraki sezon hem gol hem de asist krallığını kazanacağıma dair kendime bir söz vermiştim ve bunun için bütün yaz deli gibi çalıştım.

"Bu sezon bunu başarmak benim için gerçekten de çok özel bir başarıydı"

Hem golde hem de asistte zirvede

Premier Lig'de sezonu 23 golle tamamlayan ve gol krallığını Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-min ile paylaşan Salah, böylece lige adım attığı 2017-2018 sezonundan bu yana üçüncü kez gol kralı olmuş oldu. Ligde geçirdiği beş sezonun dördünde Harry Kane'den daha fazla gol atan Salah, Premier Lig'deki en etkili hücum oyuncularından biri oldu.

Bu sezon yaptığı 13 asistle bu alanda da ligin zirvesinde yer alan Salah, takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'un yanı sıra Mason Mount ve Kevin De Bruyne gibi isimleri geride bırakarak bu alanda da ilk sırayı almıştı. Her iki hücum istatistiğinde de ligin zirvesinde yer alan Salah, Şampiyonlar Ligi'nde ise finale dek 12 maça çıkarken, sekiz gol atmıştı.

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