Mohamed Salah'ın haftada 500 bin sterlinlik yeni sözleşmesi Liverpool'u karıştırır mı?

Liverpool'da tarih yazmaya devam eden Mısırlı yıldız, Anfield'ın en çok kazanan ismi olabilir.

Eski Liverpool yıldızı Robbie Fowler, Kırmızlar'ın kadrosundaki hiç kimsenin Mohamed Salah'ın 'en çok kazanan' olmasından rahatsızlık duymayacağını söyledi.

Mısırlı yıldız, Premier Lig'deki 152 maçında kaydettiği 101 gol ile Liverpool tarihine adını yazdırdı. Bu rakama diğer tüm Liverpool futbolcularından daha çabuk ulaşan Salah, kulüp efsanesi Roger Hunt'ın elindeki rekoru kaptı.

Mohamed Salah'ın bu kadar yıldızlaştığı bir dönemde oyuncunun İngiliz ekibinden haftalık 500.000 sterlin kazanabileceği konuşuluyor. Ancak bu durum Anfield'daki dengeleri bozup soyunma odasında bir mutsuzluğa neden olabilir.

Kulübün eski yıldızı Robbie Fowler ise Liverpool'daki kimsenin bu duruma muhalif olmayacağını söylüyor.

Robbie Fowler ne söyledi?

Liverpool'un eski forveti Fowler, The Mirror'a şunları söyledi:

"Mo Salah, şüphesiz dünya standartlarında. Ve bence, Mısırlı'nın kulübün en çok kazananı olacak yeni bir sözleşmeyle ödüllendirilmesi konusunda Liverpool soyunma odasında tek bir muhalif ses olmayacaktır."

"Manchester City'ye attığı golün ardından ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo olsaydı daha çok konuşulurdu. Dar alanlarda parlak dokunuşlar, fizik gücü, tempo, biraz kurnazlık ve ardından muhteşem bir bitiriş vardı."

"Şu anda devam eden sözleşmesiyle ilgili yeni görüşmeler olmazsa şaşırırım."

"Kazandığından daha değerli bir oyuncu olduğunu kesinlikle düşünecek ve tabii ki maaş artışını hak ediyor."

"Tabii ki geçmişte soyunma odalasında bazı oyuncular daha fazla kazandıkları için problemler oldu.

Ancak bu durumda Liverpool, istesin ya da istemesin Mo'nun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu anlamalı. Bir oyuncu bakış açısıyla soyunma odasında çok kez bulundum, dürüst olmak gerekirse, Mo'nun Anfield'da en çok kazanan oyuncu olması problem yaratmayacaktır."

Salah'ın Liverpool'daki rekoru ne?

152 maçta 101 gol atan Salah bu rakama diğer tüm Liverpool futbolcularından daha çabuk ulaşarak Kırmızlar'ın rekor defterine adını yazdırdı.

Kulüp efsanesi Roger Hunt, 152 maçta 100 gol atarak bir önceki rekoru elinde bulunduruyordu.

Jürgen Klopp ne düşünüyor?

Mohamed Salah'ın menajeri Jürgen Klopp, 3-3 berabere kaldıkları Brentford deplasmanındaki maçtan önce öğrencisini Robert Lewandowski ile karşılaştırarak övgülerde bulunmuştu:

"Salah kesinlikle bir gol makinesi. Oyunculuğu kesinlikle rakipsiz. Her zaman formda olmak her şeyi yapıyor."

"Teknik becerileri ve tüm şeylerin dışında sadece gol atmak istiyor ve bu da ona yardımcı oluyor. Lewandowski de aynı şekilde."

"Sahada ne yaparsan yap, ne yaratırsan yarat, nasıl başlarsan başla, topu çizgiye ya da ağlara götürecek birine ihtiyacın var - ve Salah kesinlikle bunu başarıyor."

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