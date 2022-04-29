Futbol Yazarları Derneği, Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ı 2021/22 sezonunun en iyi oyuncusu seçti. Kadınlarda ise ödülün sahibi Chelsea'nin forveti Sam Kerr'e gitti.

1947/48 sezonundan bu yana verilen ve kazananın yaklaşık 400 yazarın oyuyla seçildiği ödül, İngiltere'de sezonun en iyi performans gösteren futbolcusunu belirliyor.

Bu sezon 44 maçta 30 gole ulaşan ve Liverpool'la dört kulvarda şampiyonluk iddiasını sürdüren Salah, bu ödülü 2017/18 sezonunda da kazanmıştı.

Kadınlarda zirveye çıkan Kerr ise Chelsea'yle üst üste üçüncü lig şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor.

Başkan açıkladı

Futbol Yazarları Derneği Başkanı Carrie Brown kurumun resmi sitesine yaptığı açıklamada Salah ve Kerr'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Mo da Sam de olağanüstü bir sezon geçiriyor, hem kulüp, hem de milli takım düzeyinde rekorlar kırıyorlar. Sahadaki performanslarının yanı sıra ikisi de birer lider ve kendi liglerinde çıtayı belirleyen isimler."

"Ödülü bu kadar açık farkla kazanmaları, bu sezon ne kadar etkileyici bir performans ortaya koyduklarının kanıtı."

Salah ve Kerr kimleri geride bıraktı?

Oyların yüzde 48'ini alan Salah'ı Manchester City'nin oyun kurucusu Kevin De Bruyne ile West Ham'ın orta saha oyuncusu Declan Rice izledi.

Henüz Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk zaferini Lig Kupası'nı kaldırarak yaşadı. Liverpool; Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını koruyor.

Kadınlarda oyların yüzde 40'ı Sam Kerr'e giderken, Arsenal'ın santraforu Vivianne Miedema ikinci, Manchester City forması giyen Lauren Hemp ise üçüncü sırayı aldı.

Salah ve Kerr ödüllerini 5 Mayıs'ta düzenlenecek törenle teslim alacak.

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