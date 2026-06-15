Mohamed Salah, Dünya Kupası'nda Platini ve Raúl'un da yer aldığı efsanevi listeye girdi

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Mohamed Salah, bu akşam Pazartesi günü Lumen Stadyumu'nda, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 7. Grubu maçlarında Belçika ile oynanan karşılaşma sırasında Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

İstatistiklere odaklanan "Mr. Sheph" hesabı, bugün 34. yaşını kutlayan Mohamed Salah'ın, Dünya Kupası tarihinde doğum gününde milli takım kaptanı olarak maça çıkan yedinci oyuncu olduğunu belirtti.

Hesap, Salah'ın 1962'de Antonio Carbajal, 1982 ve 1986'da Michel Platini, 2002'de Oliver Kahn, aynı yıl Patrick Vieira ve 2006'da Raul Gonzalez'in yer aldığı listeye katıldığını belirtti.

Fransız "Stats Foot" ağı ise, Mohamed Salah'ın Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası gibi büyük turnuvalarda Mısır milli takımıyla 28 maça ilk 11'de çıkarak Mısır futbol tarihine damgasını vurduğunu belirtti.

Böylece Salah, büyük turnuvalarda Mısır milli takımında 28 maçta ilk 11'de forma giyen tarihi ikili Ahmed Hassan ve Essam El-Hadary ile listenin zirvesini paylaşır hale geldi.

Mısır milli takımı, 2018 Rusya Dünya Kupası'ndan bu yana aradan sonra dünya sahnesine geri dönmeyi başardıktan sonra, Dünya Kupası tarihindeki dördüncü katılımında büyük hedeflerle turnuvaya katılıyor.

Bu katılım, Firavunlar için Afrika ve Arap takımları arasında yerlerini sağlamlaştırmak için önemli bir fırsat oluşturuyor. Taraftarlar, takımın en önemli silahı olan Muhammed Salah'ın liderliğinde Mısır futbol tarihine yeni bir başarı yazılmasını umut ediyor.