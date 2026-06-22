Mohamed Salah, Dünya Kupası'nda Araplar için tarihi bir gol atan oyuncu

Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Mısır milli takımının Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atarak Dünya Kupası tarihine en görkemli şekilde adını yazdırdı.

Firavunlar'ın kaptanı, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 3'e yükselterek, önceki turnuvalarda bir dizi Arap yıldızın paylaştığı, Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arap oyuncular rekoruna ulaştı.

Böylece Salah, Dünya Kupası'nda 3 gole ulaşan Faslı Youssef En-Nesyri, Tunuslu Wahbi Khazri ve Suudiler Sami Al-Jaber ile Salem Al-Dossari ile eşit duruma geldi.

Liverpool'un yıldızı, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla Rusya ve Suudi Arabistan milli takımlarına karşı iki gol atmış, ardından 2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile oynanan maçta üçüncü golünü kaydetmiş ve bu maçta maçın en iyi oyuncusu ödülünü almıştı.

Salah, Dünya Kupası’nın tarihi golcü listesinde Arap oyuncular arasında zirveye ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda 1934 turnuvasında iki gol atan Abdurrahman Fawzi’yi geçerek Mısır milli takımının Dünya Kupası golcü listesinde de tek başına zirveye oturdu.

Firavunlar’ın kaptanı, grup aşamasının üçüncü turunda İran’ın kalesini havalandırmayı başarırsa, Arap rekorunu tamamen kendine ait hale getirmek için altın bir fırsat yakalayacak.

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