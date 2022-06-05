İki sezon boyunca Roma forması giyen Mohamed Salah, İtalyan efsane Francesco Totti ile aynı sahayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Liverpool ile kontratının son senesine giren Mısırlı yıldız Mohamed Salah, BR Sport 'a yaptığı açıklamada Roma'da birlikte top koşturduğu efsane futbolcu Francesco Totti'nin kendisinin çocukluk idolü olduğunu söyledi.

Zinedine Zidane ve Ronaldo'nun da çocukken hayranlık duyduğu isimler olduğunu belirten Salah, Totti'nin ise daha farklı olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

"İnsanların Roma hakkında konuştuğunu duyarsanız konunun bir şekilde Totti'ye gelmesi kaçınılmaz olur. Serie A'da yaptığı inanılması güç şeyler hala aklımda. O her zaman harikaydı ve bunu onunla oynarken daha iyi fark ettim. İnanılmaz bir kaliteye sahipti ve bunu her zaman korudu"

Juventus'u durduramadılar

1992'de başlayan kariyerini 2017'de sonlandıran ve 24 yıl boyunca sadece Roma forması giyen Totti, Salah ile 2015 ile 2017 yılları arasında aynı soyunma odasını paylaşmıştı. İkili birlikte oynadığı dönemde Roma Serie A'yı üçüncü ve ikinci sırada tamamlarken, dokuz yıllık şampiyonluk serisi yaşayan Juventus'un beşinci ve altıncı şampiyonluklarına engel olamadılar.

Jose Mourinho ile geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi'ni kazanan Roma'da 41 maça çıkan Salah bu karşılaşmalarda 29 gol atmıştı.

Roma'nın ardından transfer olduğu Liverpool'da dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşen Salah, takımıyla üç kez Şampiyonlar Ligi finali oynarken, birer Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu yaşamayı başarmıştı.

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