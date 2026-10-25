Mohamed Ihattaren oyuna girer girmez Fortuna Sittard için fark yarattı

Fortuna Sittard, pazar öğleden sonra Excelsior'u son anlarda 1-0 mağlup etti. Danny Buijs'in ekibine Rotterdam temsilcisi karşısında galibiyeti getiren golde, oyuna sonradan giren Mohamed Ihattaren asist yaptı. Fortuna, VriendenLoterij Eredivisie'de beşinci sıraya yükseldi.

Fortuna Sittard, maç başlamadan önce ciddi sorunlarla karşılaştı. Anthony Descotte hasta olduğunu bildirdi ve Excelsior karşısında forma giyemedi. Lequincio Zeefuik de kadroda olmayınca Shiloh ‘t Zand ileri uçta başladı.

Sittard'daki karşılaşmanın ilk yarım saatinde kayda değer pek bir şey olmadı. Nesto Groen'in şutunu Mattijs Branderhorst fazla zorlanmadan kurtardı. Diğer tarafta ise Edouard Michut'nun uzaktan şutu kısmen tehlike yarattı.

İkinci yarıda maç biraz hareketlendi. Aymen Sliti'nin tehlikeli şutunu Branderhorst kornere çelmeyi başardı.

Kısa süre sonra Excelsior bir kez daha ciddi bir fırsat yakaladı. Kaleci Stijn van Gassel'in savunma arkasına gönderdiği pasla Irakli Yegoian, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Gürcü oyuncu topu dışarı gönderdi.

Bir saatlik bölüm geride kaldığında Fortuna yeniden etkili olmaya başladı. Limburg ekibinin baskılı olduğu dakikalarda Justin Hubner'ın kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kısa süre sonra Rodrigo Guth da gole yaklaştı ancak şutu farklı şekilde üstten auta gitti.

Son bölümde Fortuna aradığı golü buldu. Ole Romeny'nin zor bir açıdan çektiği şutu Van Gassel kornere çeldi. Oyuna sonradan giren Mohamed Ihattaren'in kullandığı kornerde Guth topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.