Mohamed Ihattaren'in Feyenoord'a transfer olacağı konuşuluyor ve kendisi de hemen transfer bedelini açıklıyor

Hans Kraay junior, "Goedemorgen Eredivisie" programında Danny Buijs ile Mohamed Ihattaren hakkında yaptığı bir sohbeti paylaşıyor. Fortuna Sittard teknik direktörü, Ihattaren için tek bir olası transfer hedefi görüyor ve ardından Ihattaren de sözleşmesindeki serbest kalma bedelini açıklıyor.

Kraay junior, Ihattaren'i ESPN programına konuk etmek için izin almak üzere Buijs'i aradı. "Onunla uzun süre telefonda konuştum ve sonra bana şöyle dedi: 'Eğer o son yüzde on beş de eklenirse ve yaz boyunca antrenmanlara devam edersen, Feyenoord için bir takviye olursun'," diye anlatıyor muhabir Faslı oyuncuya.

Kraay junior, Buijs'in bunu Ihattaren'e hiç söylediğini öğrenmek istiyor, bunun üzerine oyuncu gülümsemesini gizleyemiyor. "Evet, onunla bu konuyu konuştum."

AZ ’67 ve Brighton & Hove Albion gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu, Ihattaren’in hangi pozisyonda oynaması gerektiğini merak ediyor. “Sağ kanatta, sanırım,” diye yanıtlıyor.

Ardından Kraay junior, kulüplerin bu Utrechtli oyuncuyu kadrolarına katmak için ne kadar para ödemeleri gerektiğini merak ediyor. “Serbest kalma bedeli üç milyondu, ancak Fortuna, daha az ödeme yapmak isteyen bir kulüp gelirse zorluk çıkarmayacaktır,” diye açıklıyor. “Menajerin bunu biliyor mu?” diye soruyor Kraay junior, Ihattaren de bunu onaylıyor.

Sunucu Fresia Cousiño Arias gülerek ikisini keser. “Eh, artık Hollanda’nın geri kalanı da biliyor. Bir kelepir!” 67 yaşındaki muhabir daha sonra Fortuna’nın Ihattaren için gerçekten üç milyon istemeyeceğini sorar; Ihattaren cevabını düşünür gibi görünür.

"Olabilir. Ne planladıklarını bilmiyorum, ama zorluk çıkarmayacaklar. Ben bedavaya geldim, o yüzden küçük bir fark için zorluk çıkarmayacaklar," diye kabul ediyor.