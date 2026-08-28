Mohamed Ihattaren internette gündem oldu. Orta saha oyuncusu, Fortuna Sittard’ın FC Groningen ile oynadığı maçta 0-1’i attı ancak sonrasında yaptıkları büyük eleştiri topladı.

Fortuna Sittard, Groningen deplasmanında ilk 15 dakika içinde öne geçti. Lecquinio Zeefuik, ceza sahası içinde attığı çalımla Thijmen Blokzijl’i adeta oyundan düşürdü, ardından forvet topu kusursuz şekilde Mohamed Ihattaren’e çevirdi. Orta saha oyuncusu topu kontrol etmeden tek vuruşla ağlara gönderdi.

Ihattaren, golün ardından, golün yüzde doksanında pay sahibi olan Zeefuik’e koşmak yerine tek başına bir televizyon kamerasına doğru koştu ve burada ardından bir şeyler bağırdı.

X’te, VriendenLoterij Eredivisie maçını izleyenler, eski PSV ve Juventus oyuncusu başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giyen Ihattaren’e yüklendi. “Ne kadar egoist biri şu Ihattaren. İnsan harika asist için hemen Zeefuik’e gidip teşekkür eder, değil mi? Ama yok, beyefendi doğruca kameraya koşuyor.”

Bir başka kullanıcı ise, “Zeefuik bütün işi yapıyor, Ihattaren de kolayca bitiriyor ama Zeefuik’e teşekkür edip onu tebrik etmek yerine, Ihattaren kendisi için bir şeyler mırıldanmak üzere kameraya gitmeyi tercih ediyor” dedi.

Bir başka yorumda da, “Ihattaren’e Zeefuik tarafından hediye edilen bir gol geliyor ama bütün ilgiyi kendisi topluyor. Bu çocukta yanlış olan da bu” ifadeleri yer aldı.

Bir başka kullanıcı da, “Zeefuik böyle bir aksiyon yapıyor, Ihattaren ise kameranın önünde biraz krediyi sahiplenmeye çalışıyor. Gerçekten çok tuhaf” diye yazdı.

Ancak Fortuna bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı. Etienne Vaessen’in müthiş vuruşunun ardından Thom van Bergen rakibinden sıyrıldı, topu Jorg Schreuders’a aktardı, o da David van der Werff’i gördü: 1-1.

Kısa süre sonra ise Limburg ekibi yeniden öne geçti. Bu kez golü atan isim Zeefuik’in kendisi oldu. Groningen savunmasının arkasına sarkan oyuncu, topu Vaessen’in üzerinden harika bir aşırtmayla ağlara gönderdi.