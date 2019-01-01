Mohamed Elneny'nin menajeri: Elneny, Arsenal'a geri dönebilir

Mısırlı yıldızın menajeri, yaptığı açıklamada oyuncusunun sezon sonunda Arsenal'a dönebileceğini belirtti.

Beşiktaş'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin menajeri Alaa Nazmy, 'da yayın yapan Time Sport kanalına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz devre arasında ve 'nın Elneny'yi transfer etmeye çalıştığını belirten Nazmy, "Birden fazla teklif alsa da o dönemde müzakareler tamamlanmadı" dedi.

"Geçtiğimiz yaz ise , ve 'dan teklifler geldi," diyen Nazmy, "Ancak Arsenal ile anlaşmaya varan kulüp Beşiktaş oldu" şeklinde konuştu.

Elneny'nin Arsenal'dan ayrılmasının performansıyla bir ilgisinin olmadığını söyleyen Nazmy, "Performansını geliştirmek ve daha iyi bir şekilde tekrar geri dönmeyi istedi. Elneny'nin Arsenal'da tekrar oynaması mümkün ve kendini hâlâ güçlü hissediyor" ifadelerini kullandı.