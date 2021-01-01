Mohamed Elneny: Beşiktaş'ta Arsenal'a dönmem gerektiğini düşündüm

Arsenal'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Mohamed Elneny, Beşiktaş'ta İngiliz ekibine dönmeyi düşlediğini söylüyor.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mohamed Elneny, kulübü Arsenal'da kalıcı olmak istiyor.

Siyah-beyazlılar ile bir sezonun ardından İngiliz ekibine dönen ve Mikel Arteta'nın listesine giren Mohamed Elneny, Arsenal'da yükselişini sürdüreceğini söylüyor.

Mısırlı orta saha oyuncusunun sözleşmesi ise 2022 yazında sona eriyor.

Mohamed Elneny ne dedi?

Mohamed Elneny, Evening Standard'a yaptığı açıklamalarda Arsenal ile sözleşmesini tereddüt etmeden uzatacağını belirtiyor.

"Arsenal'a her zaman sadığım. Bana, "Yeni bir sözleşme imzala" derlerse memnuniyetle imzalarım."

"Geri dönmeyi bekliyordum çünkü her zaman bu büyük takımla olmak istedim ve her zaman Arsenal'de olmaktan gerçekten çok mutluyum."

"Kiralık olarak gittiğimde her zaman Arsenal kadrosunda olmak için geri dönmem gerektiğini düşünüyordum, aynı şimdi olduğu gibi oynamak istiyordum."

"Bu yüzden Beşiktaş'ta gerçekten çok çalıştım ve daha güçlü geri gelmek için kendimi orada geliştirdim."

"Arsenal'a gelmeden önce Mikel benimle konuşmadı ama sezon başında konuşmaya başladı."

"Mikel bana dedi ki: "Mohamed şu anda yeni bir sistemimiz var. Orta sahanın nasıl oynamasını istediğimizi anlamalısın ve bir şey anlamadığında bana sormaya gelmelisin."

"Nasıl oynamam gerektiğini anlamam için bana çok yardımcı oldu."

Mohamed Elneny bu sezonu nasıl geçirdi?

Elnny, İngiltere'ye döndükten hemen sonra Arsenal ile Liverpool karşılaşmasına çıktı ve Arteta'nın listesindeki görevine devam etti.

Mısırlı orta saha şu ana kadar İngiliz ekibiyle toplamda 30 maça çıktı.