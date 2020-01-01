Mohamed Elneny: Beşiktaş'a gelmemdeki en büyük etken Mesut Özil

Mohamed Elneny, Beşiktaş'a transfer sürecinde Mesut Özil faktörünün öneminden bahsederken, kariyerine nerede devam edeceğine dair soruları yanıtladı.

Beşiktaş'ın sezon başında 'den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Elneny, beIN Sports'a verdiği röportajda Beşiktaş'a transfer olma kararında Mesut Özil'in büyük bir etkisi olduğundan bahsetti:

"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu karardaki en büyük etken, Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi."

Daha fazla takım

Mısırlı futbolcu aynı zamanda Özil'in 'ye transfer olabilme ihtimali ile ilgili olarak, "Mesut Özil, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" şeklinde konuştu.

"Sergen Yalçın daha sert"

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ile Premier Lig kıyaslaması yaparken, Beşiktaş'taki geleceğine dair düşüncelerini dile getirdi:

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"Gelmeden önce Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte. Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Koşullar elverirse, kalmak isterim."

"Sergen Hoca, daha sert, daha doğrudan iletişim kuran bir isim. Abdullah Hoca ise herkesi memnun etmeye çalışan, çatışma sevmeyen bir teknik adam. Ancak bazı oyuncular çatışmayı, bazı oyuncular da yumuşak davranılmasını ister."

"Gerçekten, bazen futbolda şansın yanınızda olması lazım. Son oynadığımız maçı en güzel örnek. Maçı kazanabileceğimiz sınırsız fırsat vardı. Trabzonspor 2-3 pozisyona girdi ve 2 gol attı, 2 puan kaybettik. de böyle..."