Modric ve Mandzukic'in üç sene küs kalmasına neden olan olay ortaya çıktı

Hırvat futbolunun iki efsanesinin 2018 Dünya Kupası'na dek üç sene boyunca küs kaldıkları ortaya çıktı.

Hırvat futbolunun ve Real Madrid'in efsane futbolcusu Luka Modric, geçtiğimiz günlerde kariyerini noktaladığını açıklayan eski takım arkadaşı Mario Mandzukic ile olan ilişkisine değindi. Mandzukic ile 2018 Dünya Kupası'ndan önceki üç yıl boyunca çok soğuk bir ilişkileri olduğunu belirten Modric, buna sebep olan olayı paylaştı.

Modric ne söyledi?

Otobiyografisini yazmaya hazırlanan Modric'in yazdığı satırlar 2010'lu yıllarda Hırvat futbolunu sırtlayan iki ismin ilişkisindeki uçurumu da ortaya koydu:

"Mario büyük bir kalbe sahip harika bir insan. Onu anlamam zaman aldı ama ilk günden beri hep sevdim.

"Milli takımda birlikte çok fazla zaman geçirdik. Brezilya'daki Dünya Kupası'na gidebilmek için İzlanda'da olduğumuz bir gün otel asansörü önünde ona, 'Hadi Mario bugün çok zorlanacağız' dedim çünkü oyuncular maçlardan ve antrenmanlardan önce birçok kez bu şekilde konuşur ama Mario'nun cevabı, 'Beni bırak ve kendine bak' şeklinde oldu.

"Anlık bir sinir krizi gibiydi ve bu durum ilişkimizin soğumasına neden oldu. İki zor insan kısa devre yaptığında aralarındaki enerji kaybolur. Mario sonraki süreçte yanlış yaptığının farkına vardı ama ilk adımı atmak istemiyordu. Mario ile içe dönüklük gibi bazı özellikleri paylaşıyoruz.

"Bizim durumumuzda olduğunuzda duygularınızı göstermek daha zor ve nasıl inatçı olunacağını biliyorsunuz. Mario ne olursa olsun arkadaşları için her şeyini verecek, arkanızı kollayacak ve size asla ihanet etmeyeceğini bileceğiniz biri. Herhangi bir kavgaya gidebileceğiniz bir arkadaş."

Mandzukic ne söyledi?

Öte yandan 2018 Dünya Kupası öncesinde ikilinin arasındaki buzların eridiği andan bahseden Mandzukic hatasını kabul etti:

"Doğru anı bekledim ve konuşmayı başlattım. Ona artık yakın bir ilişkimiz olmadığı için ne kadar üzgün olduğumu söyledim. Üç yıldan uzun üredir birbirimize uzak olmak ilginçti. Açık bir şekilde konuştuk ve sorunun aslında önemsiz bir meseleden kaynaklandığını anladık.

"Bana kızmadığını ve onunla konuşmak istemediğimi düşündüğünü söyledi"

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