Hırvat yıldız Luka Modric, Milan ile bir sezon daha devam etmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, geçen sezonun iyi bitmemesinden dolayı yaşadığı hayal kırıklığına da dikkat çekti.

Milan, geçtiğimiz temmuz ayında 40 yaşındaki Modric'in sözleşmesini bir sezon daha uzattığını açıklamıştı; buna göre oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

Modric, İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Devam ettiğim için çok mutluyum çünkü geçen yıldan keyif aldım, ancak ne yazık ki sezonu iyi bitiremedik ve asgari hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramadık; bu da biraz hayal kırıklığı yarattı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kulüp ve taraftarlar bana büyük bir sevgi gösterdi, her açıdan yanımda oldular ve kalmamın başlıca sebebi buydu. Kulüp de kalmam yönünde büyük bir istek gösterdi, bu harikaydı. Hâlâ eskisi gibi aynı tutkuyu ve arzuyu hissediyorum ve futbol oynamanın keyfini çıkarmaya devam etmek istiyorum."

Açıklamalarında şuna dikkat çekti: "Bir yıl daha kalma düşüncesi hep aklımdaydı. Sözleşmeyi aralık ayında imzalayabilirdim ama imzalamadım çünkü bedenimi dinlemek istedim: Durumumu, hâlâ oynamaya devam etmek için aynı heyecana, arzuya ve tutkuya sahip olup olmadığımı anlamam gerekiyordu. En önemlisi buydu ve sonunda cevaplar tam da beklediğim gibi geldi: Hâlâ iyi durumdayım, hâlâ tutkuluyum ve ilerlemek için ihtiyacım olan her şeye sahibim."

Şöyle açıkladı: "Yönetimin hâlâ kalmamı istediğini gördüğümde fazla şüphem kalmadı. Çünkü Milan'ın geçen yıl, Dünya Kupası sırasında ve sonrasında bana gösterdiği şey, herhangi bir futbolcunun dileyebileceği her şeydi: güven ve sevgi."

Devamında şunları ekledi: "Buraya ilk geldiğimde Milan ile kazanmak istediğimi söylemiştim ve bu hâlâ hayalim: Rossoneri formasını giyerek kupalar kazanmak istiyorum. Bunun İtalya Ligi şampiyonluğunu mu yoksa başka bir kupayı mı kapsayacağını göreceğiz, ama hayalim değişmedi."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Buraya bu yüzden geldim. Eğlenmek ya da vakit geçirmek için değil. Hayalimi ve hedefimi net bir şekilde gözümün önünde tutarak yola çıkıyorum."



