Luka Modric, Milan'ın ezeli rakibi Inter'i öfke derbisinde 3-1 mağlup ettiği maçtaki performansını övdü. Takımın belki de bu sezonki en iyi maçlarından birini oynadığını belirten Modric, Serie A şampiyonluğu yarışını sürdürmek için takım arkadaşlarından aynı seviyeyi korumalarını istedi.

Milan, San Siro sahasında güçlü bir performans sergiledi. Christian Pulisic ve Adrien Rabiot'nun ilk on dakikada kaydettiği erken iki golle öne geçen Milan'ın ardından Alessandro Bastoni bir kafa vuruşuyla Inter adına farkı bire indirdi. Daha sonra Diego Moreira, ilk yarının bitimine yakın muhteşem bir serbest vuruşla farkı yeniden iki gole çıkardı.

Maçın ardından "CBS Sports" kanalına konuşan Modric, özellikle takımın hafta ortasında Bologna karşısında aldığı kötü sonucun ardından güçlü bir tepkiye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak galibiyetten ve performanstan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Hırvat orta saha oyuncusu, Goal sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Muhteşem bir galibiyet ve harika bir performans. İlk dakikadan itibaren, bence bu belki de bu sezonki en iyi maçımızdı. Genel olarak galibiyeti hak ettik ve Bologna karşısındaki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından son derece mutluyuz."

Genç oyunculara zor bir haftayı atlatmalarında yardımcı olma rolü hakkında konuşan Modric, gelecek maçlara odaklanmanın gerekliliğinin altını çizerek şöyle dedi: "Pozitif olmalısın. Geçen maç hakkında çok fazla yakınamazsın, çünkü bir sonraki maçın hızla geldiğini biliyorsun."

Modric, Milan'ın hâlâ yeni taktik fikirlere uyum sağlamaya çalıştığını ve bunun performansta ve sonuçlarda bir miktar dalgalanmaya yol açabileceğini açıkladı; ancak takımın şampiyonluklar için yarışmak istiyorsa gereksiz mağlubiyetlerin tekrarlanmasına karşı uyardı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir takım olarak gelişiyoruz ve oyun tarzında yeni fikirler var. Bazen iniş çıkış dönemleri olacak, ama şampiyonluklar kazanmak istiyorsak bu kötü dönemleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışmalıyız."

Ayrıca San Siro'daki taraftar atmosferini de öven Modric, taraftar desteğinin ısınma döneminden itibaren hissedildiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Bu gece, ısınmadan itibaren taraftarlar harikaydı ve bu tür bir atmosfer daha fazla galibiyet elde etmene yardımcı oluyor."

Bu galibiyetle Milan, Serie A'da 10 hafta geride kaldıktan sonra puanını 21'e yükselterek dördüncü sıraya çıktı ve lider Inter ile Lazio'yla arasındaki farkı dört puana indirdi.

Teknik direktörü Ruben Amorim yönetimindeki Milan, Avrupa Ligi'nde Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlamadan önce, kendi taraftarları önünde yeni bir galibiyet arayışıyla bu galibiyetin verdiği ivmeyi bir sonraki aşamada değerlendirmeyi hedefliyor.

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