Modric: Ronaldo'suz da kazanacağımızı biliyorduk

Real Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Luka Modric, 2019-20 La Liga şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

2019-20 sezonunu şampiyon tamamlayarak 34. kez zafer yaşayan 'de Hırvat futbolcu Luka Modric, Sportske Novosti'ye özel açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımdaki ikinci lig şampiyonluğunu yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Real Madrid'de 16 kupa kazandım ama bu şampiyonluk beni çok daha başka mutlu etti. Tüm sezon boyunca iyi futbol oynamanın bir yolunu bulabildik. Pandemi arasından sonraki 10 maçın 9'unu kazanıp birinde berabere kalarak harika bir iş çıkardık."

Daha fazla takım

2018'de 'a transfer olan Portekizli yıldız 'dan sonraki Real Madrid'in durumunu değerlendiren Modric, "Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu anlatmaya gerek yok; ancak onun ayrılışı bizi korkutan bir durum değildi. O olmadan da kazanmaya devam edebileceğimizi biliyorduk" dedi.

Real Madrid formasıyla 695 maçta 100 gole ulaşan Sergio Ramos'un kendisi için bir kardeş gibi olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, "Sergio Ramos bir fenomen. 8 yılda çok güzel bir ilişki kurduk, ailelerimiz beraber vakit geçirdi, birlikte tatile gittik. Saha içinde de fantastik tecrübeler ve başarılar elde ettik. Ramos, 34 yaşında bir kaya gibi. Başarıya ne kadar hevesli olduğunu ve kendini takıma nasıl adadığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. O takımımızın lideri ve dünyanın en iyi stoperi. Kariyeri, onun nasıl bir oyuncu olduğunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

"Aramızda çürük elma yok"

Modric, Ramos'un yanı sıra bu sezon Real Madrid'de başarılı performansıyla öne çıkan golcü futbolcu Karim Benzemaya da değinmeyi unutmadı:

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"Karim Benzema adına çok mutluyum, biz futbolcuların uzun süredir farkında olduğu şeyi nihayet herkes anlamış oldu. Benzema harika bir santrfor, onunla oynamak büyük bir keyif. Oyun anlayışı, sahadaki hareketleri, rakip savunmanın dengesini bozuş şekli çok özel. Benzema bu takım için her zaman harika işler başardı, hak ettiği değeri görmüş olmasından ötürü çok memnunum."

Son olarak teknik direktör Zinedine Zidane hakkına da övgü dolu sözler söyleyen Modric şöyle devam etti:

"Zidane bir daha ne kadar olağanüstü biri olduğunu kanıtladı. Takım içinde harika bir atmosfer yarattı. Bizi sakinleştiriyor, oyunculara çok kibarca bir yaklaşımı var. İstediği kadar oynayamayan futbolcular var elbette; ama Zidane'nın onlara olan tavrı, bu oyuncuları sahada olmadıkları zaman dahi takımın bir parçası gibi hissetmelerini sağlıyor. Soyunma odasında harika insanlar var, kimse problem çıkarmıyor. Aramızda çürük elma yok."