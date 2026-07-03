Modrić, Portekiz’e karşı elenmelerinin ardından video teknolojisine sert bir eleştiri yöneltti

Hırvatistan kaptanı Luka Modrić, Portekiz’e yenilerek Dünya Kupası’ndan elendikten sonra video teknolojisi ve hakem kararlarına sert bir eleştiri yöneltti.

Hırvatistan kafilesi, maçın bitiminden iki saat sonra Toronto FC stadyumundan ayrıldı. Modrić, Dünya Kupası'ndaki son maçının artık geçmişte kaldığını fark edince derin bir üzüntüye kapılmış bir şekilde kafileden en son ayrılan isim oldu.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Modrić, tartışmalı karar ve maçı uzatmalara götürecek olan Juško Gvardiol'un uzatma dakikalarında attığı golün iptal edilmesi konusunda basınla konuşmak için özellikle durdu.

Modrić, konuşmasına sert bir eleştiri tonuyla başladı ve şöyle dedi: “Hakem bize ne dedi? Matanović’in topa dokunduğunu söyledi, ancak biz görüntüleri izledik ve topa dokunduğuna dair hiçbir kanıt yok. Topa dokunmadıysa, ofsayt da yok.”

Hırvat orta saha oyuncusu, maçta yaşanan çeşitli anlara değinerek açıklamalarına devam etti. Bunların arasında Portekiz lehine verilen ve Cristiano Ronaldo’nun 1-1’lik beraberlik golüne yol açan penaltı da vardı. Modrić şöyle konuştu: “Bazı şeyler beklediğimiz gibi gitmedi. Şu penaltı meselesi… Durum tersi olsaydı, video teknolojisi asla devreye girmezdi."

Modrić sözlerine şöyle devam etti: “Başlangıçta, video teknolojisi tanıtıldığında bundan hoşlanmadığımı söylemiştim. Zamanla bazı konularda faydalı hale geldi, ancak bu teknoloji yanlış ya da seçici bir şekilde kullanılıyor; ya da takımın büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor.”

Şöyle devam etti: “Hata %200 kesin ise VAR devreye girmeli, ancak öyle değilse ve durum gri bir alandaysa, VAR’ın söz hakkı ya da görüşü olmamalı. VAR’ı çağırmanın bir anlamı yok. Bu bir penaltı değil. Her iki takım da birbirini tutuyor ve itiyordu; Vlasic onu düşürmedi, onu tuttu ve ikisi de düştü. Bu nedenle böyle bir maçta böyle bir penaltı verilemez.”

Luka, futbolda video hakemliğinin yönetilme şekline açıkça karşı olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Bu yüzden, hatanın %200 olduğu durumlarda kullanılmalı diyorum. Bir durumu bir şekilde halledebiliyorsanız, söz hakkınız ya da fikriniz yoktur. Bu durum beni rahatsız ediyor ve bize her zaman zarar veriyor. Olan oldu... Haydi ileriye bakalım, şikayet etmeyeceğiz, ama elbette beni rahatsız eden şeyler var çünkü kader her şeyi belirliyor; yaptığınız her şeyin ruh halini, neyi feda ettiğinizi, kendinizi nasıl yıprattığınızı ve bunun için nasıl mücadele ettiğinizi belirliyor... Buraya gelen genç oyuncular var ve sonra onlara böyle bir şey yapıyorsunuz... Bu bize her zaman zarar veriyor.”

Ve şöyle devam etti: “Bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Nasıl oynadığımızla, nasıl mücadele ettiğimizle ve özellikle ikinci yarıda Hırvatistan’ı nasıl temsil ettiğimizle gurur duyabiliriz. Bu, herkesin bildiği, dünya çapında saygı ve sevgi kazanan Hırvatistan’dır. Boş verin, hadi ileriye bakalım. Şimdi işleri yeniden düzenleyeceğiz, hepsi bu.”