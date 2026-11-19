Portekizli Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceği, oyuncunun takımdaki gidişatını etkileyebilecek çeşitli faktörler nedeniyle şu sıralar belirsizliğini koruyor. Milan ise durumu yakından takip ederek oyuncuyu kadrosuna katmak için doğabilecek her fırsatı değerlendirmeyi umuyor. Üstelik takımın teknik direktörü Rúben Amorim, Portekizli vatandaşıyla yeniden çalışma ihtimalini değerlendiriyor.

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Portekiz basınından "Record" gazetesinin haberine göre Milan, sorumluluk alabilecek ve soyunma odasında liderlik rolü üstlenebilecek isimlerle kadrosunu güçlendirmek amacıyla büyük tecrübeye sahip oyuncuları transfer etmeyi öncelikleri arasında ilk sıraya koydu. Kulüp ayrıca orta sahada Hırvat Luka Modric'in yerini doldurabilecek bir oyuncu arıyor ve bu durum Fernandes'i takımın ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir seçenek haline getiriyor.

32 yaşına gelmesine rağmen Manchester United'ın orta saha oyuncusunun profesyonel kariyerinde önünde hâlâ birkaç yıl daha bulunuyor. Oyuncu, İtalya sahalarına geri dönme fikrine de olumlu bakıyor. Fernandes, profesyonel kariyerinin ilk yıllarının büyük bölümünü İtalya'da geçirmiş ve Novara, Udinese ile Sampdoria formalarını giymişti.

Amorim'in yönetiminde yeniden çalışma ihtimali, oyuncuyu Milan'a transfer olmaya teşvik edebilecek ek bir faktör olarak öne çıkıyor. Ancak İtalyan kulübünün anlaşmayı tamamlamak için uygun bir formül bulması gerekecek.

Manchester United kaptanının sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. İngiliz kulübü, sözleşmeyi tek taraflı olarak bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip. Oyuncunun sözleşmesinde ayrıca 65 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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İngiltere'de çıkan haberler, maaş bütçesini düşürmek isteyen Manchester United'ın uzatma maddesini doğrudan devreye sokmayabileceğine işaret ediyor. Fernandes daha önce sözleşme uzatma yönündeki iki teklifi reddetmişti . Taraflar arasındaki görüşmeler de şu sıralar durma noktasına geldi ve bu durum oyuncunun geleceğine ilişkin farklı ihtimallerin kapısını aralıyor.

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Öte yandan Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun adı, oyuncunun kararını etkileyebilecek faktörlerden biri olarak öne çıkıyor . Pochettino, takımla yeni bir dönem başlatmak üzere Manchester United'ın başına geçti. Teknik direktörün Fernandes'e vereceği rol ve ona ne ölçüde güveneceği, takımın elde edeceği olumlu ya da olumsuz sonuçlarla birlikte Manchester United kaptanının tavrını belirleyebilecek unsurlar arasında yer alacak.

Bu gelişmeler ışığında Amorim, Fernandes'in durumunu takip etmeyi sürdürüyor. Milan ise önümüzdeki yaz transfer döneminde harekete geçmek için fırsatın doğabileceğine inanıyor ve kulübün aradığı tecrübeye, teknik kapasiteye ve liderlik özelliklerine sahip bir oyuncunun transferini bitirmeyi umuyor.

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Bruno, Manchester United formasıyla çıktığı 341 maçta 113 gol kaydetti. Portekizli oyuncu, Manchester United ile 2022-2023 sezonunda Lig Kupası'nı, 2023-2024 sezonunda ise FA Cup'ı kazandı.

Öte yandan "Football Italia" sitesi, İskoç Scott McTominay'in de Milan'ın radarında olduğunu aktardı. Oyuncunun Napoli ile sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor ve taraflar henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadı. Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu yıllık 7 milyon euro talep ederken İtalyan ekibi bu rakamı kabul etmiyor.