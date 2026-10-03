İngiltere Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında cumartesi akşamı ev sahibi Hırvatistan'ı 7-0'lık net bir skorla mağlup etti.

İngiltere Milli Takımı'nın gollerini sırasıyla Harry Kane (2 gol), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (2 gol) ve Morgan Rogers kaydetti.

Maçın en dikkat çekici anlarını aktaran As gazetesi, bir gol ve 3 asistle katkı sağlayan Jude Bellingham'ın yanı sıra Anthony Gordon'ın da maçın öne çıkan oyuncularından biri olduğunu belirtti.

İngiltere Milli Takımı, skoru açmak için yalnızca 8 dakikaya ihtiyaç duydu; Bellingham, topu Harry Kane'in önüne altın tepsiyle sundu ve Kane de topu güçlü bir vuruşla ağlara gönderdi.

İşte Hırvatistan'ın dramı buradan başladı ve İngiltere Milli Takımı itibarını geri kazanmaya koyuldu. İlk golün asistini yapan Bellingham, 21. dakikada bizzat golle buluştu; Gordon'ın ceza sahası içinde kendisine aktardığı topu takip ederek ağlara yolladı.

Ardından sıra, ülkesinin milli takımıyla üst üste üçüncü maçında da gol kaydeden Barcelonalı oyuncuya geldi; Jarell Quansah'ın uzak direğe yaptığı muhteşem ortayı değerlendirerek üçüncü golü attı.

Mateo Kovacic, 41. dakikada ağları havalandırmayı denedi; ancak kaleci Jordan Pickford'u çalımladıktan sonra bomboş kalenin önünde golü kaçırdı.

Maçın skorunu belirleme görevini ise ilk yarının son dakikasında dördüncü golü kaydeden Bukayo Saka üstlendi.

Harry Kane, ikinci yarının başlamasıyla birlikte yeniden gol kaydetti; ardından Saka da aynısını yaparak kendi ikinci golünü attı. Rogers ise Bellingham'ın yeni bir asistinin ardından 87. dakikada yedinci golü kaydetti.

Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı Luka Modric ilk 11'de yer aldı; ancak 56. dakikada oyundan çıktı.

İngiltere Milli Takımı'nın puanı 6'ya yükselirken, Hırvatistan 3 puanda takılı kaldı.























