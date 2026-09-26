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Modric, Hırvatistan’la rekor gol: Prag’da Milan’ın orta sahasına ayakta alkış

Hırvatistan

Şampiyon Luka Modric'in kariyerinde çerçeveletilecek bir gece daha. Daha düne kadar yüksek ateş nedeniyle durumu belirsizdi; hatta maç öncesi basın toplantısını da kaçırmıştı. Bu akşam ise Hırvatistan tarihinin en yaşlı golcüsü oldu; ceza sahası dışından yaptığı çapraz vuruşla takımını öne geçirdi.


BELİRLEYİCİ - Milanlı orta saha, 41 yaşında da üst düzeyde belirleyici olmayı başarıyor: 76. dakikada oyundan alındı ve Prag'daki Eden Arena'nın tamamından ayakta alkış aldı; Hırvatistan, Perisic'in asistinde Pasalic'in golüyle Çek Cumhuriyeti deplasmanında 2-1 kazandı.


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