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Modric, Hırvatistan formasıyla rekor gol: Milan'ın orta sahasına Prag'da ayakta alkış

Hırvatistan

Luka Modric'in şampiyonluk kariyerinde çerçevelenecek bir gece daha. Daha düne kadar yüksek ateş nedeniyle durumu belirsizdi, hatta maç öncesi basın toplantısını da kaçırmıştı; bu akşam ise Hırvatistan tarihinin en yaşlı golcüsü oldu ve ceza sahası dışından yaptığı çapraz vuruşla takımını öne geçirdi.


BELİRLEYİCİ - Milan orta sahası, 41 yaşında da üst düzeyde belirleyici olmayı başarıyor: 76. dakikada oyundan alındı ve Prag'daki Eden Arena'nın tamamından ayakta alkış aldı; Hırvatistan, Perisic'in asistinde Pasalic'in golü sayesinde Çekya deplasmanında 2-1 kazandı.

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Bu akşamki Çekya-Hırvatistan 1-2'de Serie A'dan çok sayıda isim öne çıktı: Modric'in yanı sıra galibiyeti getiren golü atan isim de Perisic'in asistinde Mario Pasalic oldu.

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