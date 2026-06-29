Modrić: Emekliliğe çok yaklaştım… Ve bu oyuncu Dünya Kupası’nda muhteşem bir maç çıkardı

Milan’ın yıldızı Luka Modrić, futbol kariyerinin sonuna yaklaştığını kabul ederken, aynı zamanda vatandaşı ve Inter Milan’ın yıldızı Petar

Susić'in 2026 Dünya Kupası'nda Gana karşısında sergilediği olağanüstü performansı övdü.

Milan'ın yıldızı Modrić, bugün Pazartesi günü İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda, geleceğe yönelik planlarını da ele aldı.

Modrić'in Milan ile olan sözleşmesi resmi olarak bu ayın sonunda sona eriyor. Haberlere göre Rossoneri, sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmak için bir maddeyi devreye sokmaya açık ancak Hırvat yıldızın kararını bekliyor.

Modrić, önümüzdeki Eylül ayında 41 yaşına girecek ve bu Dünya Kupası, kesinlikle katıldığı son turnuva olacak.

Modrić, “Her anın, her antrenmanın ve her maçın tadını çıkarıyorum” dedi.

Hırvat yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Belli bir yaşta olduğumu ve futbol kariyerimin sonuna yaklaştığımı biliyorum. Mümkün olduğunca tadını çıkarmaya çalışıyorum, ancak bu kolay değil, özellikle de milli takımın üzerindeki muazzam baskı göz önüne alındığında."

Modrić, Inter Milan’ın orta saha oyuncusu Sušić de dahil olmak üzere İtalya liginin yıldızlarıyla dolu Hırvatistan milli takımının kaptanı ve lideri.

Inter Milan'da ilk sezonunu yeni tamamlayan 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Cumartesi günü Gana'ya karşı 2-1 kazanılan maçta açılış golünü attı. Bu gol, Hırvatistan'ın grup aşamasını 12. grupta, İngiltere'nin bir puan gerisinde ikinci sırada tamamlamasını sağladı.

Modrić, “Sušić, Gana karşısında muhteşem bir performans sergiledi ve milli takımın sadece geleceği değil, bugünü de temsil ettiğini kanıtladı” dedi.

Hırvatistan kaptanı sözlerine şöyle devam etti: “Takıma katıldığından beri gösterdiği performansın tüm övgüsü ona ait ve umarım bu şekilde devam eder.”

Modrić, açıklamalarının sonunda Dünya Kupası’nda su içmek için ayrılan tartışmalı süreye de değinerek, “Bu konuyu incelememiz gerekiyor, ancak bunun bir sorun olduğunu söylemek istemiyorum” dedi.