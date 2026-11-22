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Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'ya yaklaşımı tartışılmaya devam ediyor. Eski Bundesliga futbolcusu Maik Franz sert eleştirilerde bulundu. Stefan Effenberg ona katılırken Rio Ferdinand da şaşkınlığını dile getirdi.

Eintracht Frankfurt ve Hertha BSC'nin de eski savunmacısı, Bayern yöneticilerinin başlattığı Musiala tartışmasını Sport1'in 'Doppelpass' programında "çirkin" olarak nitelendirdi. Franz'a göre bu yaklaşım "mobbingi andırıyor".

Musiala tartışması, Bayern'in önde gelen ismi Uli Hoeneß'in BR'nin 'Sonntags-Stammtisch' programındaki açıklamalarıyla başladı . Ardından yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen Abendzeitung'da yeni açıklamalarda bulundu ; yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge ise cuma akşamı 1. FC Köln karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Sky'da daha sert ifadeler kullandı . Rummenigge, "Eski Jamal hâline dönmezse ailesiyle, oyuncuyla ve özellikle de menajerlik şirketiyle konuşmamız gerekir. Çünkü o zaman, kusura bakmayın ama bu rakamlar artık savunulamaz" dedi. Cumartesi günü futbolcu sendikası FIFPRO bile yayımladığı bir açıklamayla bu doğrudan saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Musiala, Şubat 2025'te sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış ve böylece Münih'te en çok kazanan oyunculardan biri olmuştu. İddiaya göre millî futbolcu yılda 25 milyon avro kazanıyor. Kısa süre sonra Kulüpler Dünya Kupası'nda ağır bir sakatlık geçirerek aylarca sahalardan uzak kaldı. Ardından bu sezon öncesi hazırlık döneminde iki hazırlık maçında yere yığıldı. Daha sonra kendisine, epileptik nöbetlerin bir türü olan absansların eşlik ettiği nörolojik bir işlev bozukluğu teşhisi konduğunu açıkladı .

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Musiala tarafının hastalığı sözleşme uzatılmadan önce biliyor olabileceği yönündeki şüpheyi başkan Herbert Hainer cumartesi günü kesin bir dille reddetti . Süddeutsche Zeitung ise yaz aylarında Musiala'nın danışmanlarıyla kulüp arasında sözlü bir anlaşmaya varıldığını; Musiala eski performansına ulaşamazsa sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığını öne sürdü .

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"Mia san Money": Maik Franz'dan çarpıcı Deisler benzetmesi

Musiala'nın yaşadığı zorlu süreç göz önüne alındığında maaşının düşürülmesinin tartışılması Franz'a göre kabul edilemez. "O zaman artık 'Mia san Mia' değil, 'Mia san Money' oluyoruz" diyen Franz, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada hâlâ bir insandan söz ediyoruz. Alman futbolunun en güçlü üç insanı onu kamuoyunun önüne çıkarıp mercek altına alıyor. (...) 20 yıl önce Sebastian Deisler vakasını yaşamıştık."

Deisler bir dönem Almanya'da yüzyılın yeteneği olarak görülüyordu. Ancak ağır diz sakatlıkları ve profesyonel futbolun yarattığı büyük baskıdan kaynaklanan depresyon nedeniyle Ocak 2007'de, 27 yaşındayken kariyerini sonlandırdı.

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'Doppelpass'ın bir diğer konuğu olan eski Bayern kaptanı Stefan Effenberg de Franz'a katıldı: "Genel kural şudur: Sakat bir oyuncuya destek olmalı ve onu kamuoyu önünde korumalısınız. Bayern yöneticilerinin bu açıklamaları felaketti. Pek çok şeyi sorgulatıyorsunuz. Hepimiz onun yeniden yüzde 100'e ulaşmasını yürekten diliyoruz. O hâlde şimdi neden onu kamuoyu önünde böyle eleştiriyorsunuz? Kapıyı kapatın, oyuncuyla ve danışmanıyla konuşun. Ama bunu kamuoyu önünde yapmayın." Bir oyuncuyu kamuoyu önünde eleştirmenin "kimseye" faydası olmadığını söyleyen Effenberg, "Bunu bu şekilde yapmak inanılmaz derecede kötü" dedi.

Effenberg'i asıl şaşırtan, Hoeneß'in oyuncuyu korumak için öne çıkmaması. Münih ekibinin eski orta saha oyuncusu, "Bu yüzden bu durum beni daha da şaşırtıyor" diyerek ekledi: "Bayern eskiden ağır sakatlık geçiren oyuncuların sözleşmesini, bir mesaj vermek için uzatırdı. Şimdi Musiala'ya yaptıkları bunun tam tersi."

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Musiala'ya yaklaşım geleceği de olumsuz etkiler mi?

Effenberg'e göre bu yaklaşımın başka sonuçları da olacak: "Aslında şunu söylemeleri gerekir: Harry Kane sakat ( sindesmoz bağı yırtığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak ; editörün notu). Üstelik yüksek ücretli sözleşmesini daha yeni uzattık. Yeniden yüzde 100'e ulaşamazsa maaşı hakkında konuşmamız gerekir. Aslında bunu yapmalılar."

Franz da aynı görüşü dile getirerek gelecekteki sözleşme görüşmelerinde sorun yaşanabileceğini öngördü. "Kadronuzda Michael Olise gibi belki de bir sonraki dünyanın en iyi futbolcusu var. Onun da sözleşmesini uzatması ve yüksek maaş alması bekleniyor. Ama aklında şu olacak: Hastalanır veya sakatlanır ve iyi performans gösteremezsem kamuoyunun önüne atılırım" diyen Franz, "Vay canına, sanırım bununla kendilerine hiç iyilik etmediler" diye ekledi.

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Effenberg'e göre yönetimin "en üst düzeyinden" kamuoyu önünde bir özür bile gerekiyor. Cumartesi günkü genel kurul toplantısı sırasında Hainer ve Dreesen, Rummenigge ile Hoeneß'in yokluğunda, gündeme hâkim olan tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.

Hainer, "Hepimiz oyuncu için her zaman endişeleniyoruz. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Jan-Christian Dreesen de bunu dile getirdi" dedi. Dreesen ise amacın hiçbir zaman "Jamal'a baskı yapmak" olmadığını vurguladı: "Hepimiz Jamal'ın yeniden eski Jamal olmasını istiyoruz. Geri dönmek için zamana ihtiyacı var. Ona bu zaman tanınmalı."

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Musiala'ya yaklaşım Almanya dışında da tepki çekiyor

Tartışma Almanya dışında da yankı uyandırdı. İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand, X'te şöyle yazdı: "Bayern Münih bundan daha iyisini yapmalı... Jamal'ın sağlık sorunları nedeniyle kulübün geleceği için daha makul koşullar müzakere etmek istiyorlarsa bunu medya yerine onunla ve ekibiyle konuşmalılar."

Manchester United'da uzun yıllar savunmada görev yapan ve millî formayı 81 kez giyen Ferdinand, Bayern'i artık tanıyamadığını belirtti: "Medya ve kulüp temsilcileri bunu kamuoyu önünde konuşmasa bile bu durumla başa çıkmak Jamal için yeterince zor olmalı. Bayern Münih, uzaktan bakıldığında her zaman çoğu kişinin hayranlık duyduğu bir duruş ve standart sergileyen kulüplerden biriydi. Ne yazık ki bu durumda gördüklerimiz hiç Bayern Münih'e benzemiyor."

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Öte yandan Musiala, sportif yönetimden tam destek görüyor. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Köln maçının ardından Rummenigge'nin sert sözleri sorulduğunda, "Yeniden eski performansına ulaşabileceğine kesinlikle inanıyoruz. Sportif tarafta bizim inancımız farklı" dedi. Teknik direktör Vincent Kompany de Musiala'nın "özel bir oyuncu" olduğunu ve ona inandığını vurguladı. Belçikalı çalıştırıcı, "Bu tartışmanın içine girmek istemiyorum; iki buçuk yıldır bunu yapmıyorum. Kulübe çok şey katmış ve kendi görüşleri olan pek çok kişinin aramızda bulunması gayet normal" diye konuştu.

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