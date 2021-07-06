MLS'in kapısından dönen Giorgio Chiellini, Juventus'ta kalacak

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılma kararı alan Giorgio Chiellini bu fikrini değiştirdi.

EURO 2020'de İtalya Milli Takımı ile şampiyonluk hedefleyen kaptan Giorgio Chiellini'nin geride bıraktığımız sezonun sonunda uzun yıllardır formasını giydiği Juventus'tan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. La Repubblica'da yer alan habere göre Gianluigi Buffon gibi ayrılık kararı alan 36 yaşındaki oyuncu şimdilik bu düşüncesini rafa kaldırdı.

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin göreve gelmesiyle birlikte yeniden takımda kalma kararı alan Chiellini, turnuva sonra takımıyla sona eren sözleşmesini bir yıl daha uzatacak. Habere göre Chiellini eğer Allegri takıma geri dönmeseydi, Juventus'tan ayrılıp MLS yolunu tutacaktı.

Kariyeri başarılarla dolu

Livorno altyapısından yetişen ve 2005-2006 sezonunda Juventus'a transfer olan Chiellini, 16 sezondur siyah-beyazlı takımın formasını giyiyor. Bu süreçte dokuz lig şampiyonluğu elde eden Chiellini, ülkesi İtalya ile EURO 2012'de final oynamış ancak takımının finalde Vicente Del Bosque yönetimindeki İspanya'ya yenilmesinin önüne geçememişti.

Serie A'da beş kez yılın takımına seçilen Chiellini, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında üç kez üt üste ligin en iyi savunma oyuncusu seçilirken, 2017'de UEFA tarafından yılın takımında da yer almıştı. Kariyeri başarılarla dolu oyuncunun futbol hayatını önümüzdeki sezon sonunda Juventus forması altında noktalaması bekleniyor.

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