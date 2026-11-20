Richard Dunne, GOAL’e yaptığı açıklamada Robbie Keane’in şu anda takım çalıştırmadığını ancak bir Premier League fırsatını beklemek için çaresizce beklemeyeceğini söyledi. Eski İrlanda millî futbolcusu, İsrail ve Macaristan’da şampiyonluklar kazanarak teknik direktörlük kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Kıta Avrupası veya MLS’deki fırsatlar da ilgisini çekebilir.

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İngiltere, İtalya ve Amerika’da oynadı

Keane, futbolculuğu boyunca İngiltere’nin en üst liginde ve MLS’de yıldızlaştı. Wolverhampton Wanderers, Coventry, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa ve LA Galaxy formalarını giydi. Serie A’nın güçlü takımlarından Inter’de ve İskoçya Premiership’in devlerinden Celtic’te de oynadı.

Futbolculuk kariyerini Hindistan’daki ATK’de noktaladı ve antrenörlükte ilk deneyimini orada kazandı. Ardından İrlanda millî takımında Mick McCarthy, Middlesbrough’da Jonathan Woodgate ve Elland Road’a kısa süreli dönüşünde Sam Allardyce ile birlikte çalıştı.

İsrail ve Macaristan’da şampiyonluk kazandı

Maccabi Tel Aviv’de ilk kez tek başına teknik direktörlük görevini üstlendi ve önemli bir kupa kazandı. Ardından Ferencvaros ile ülke liginde üstünlük kurup Avrupa Ligi’nde mücadele etti. Bu görev Mayıs 2026’da sona erdi.

Keane’in teklif yağmuruna tutulması bekleniyordu . Teklifler gelmiş olabilir, ancak hiçbiri ona pek cazip görünmemiş olabilir. Bir ara Glasgow’a döneceği konuşuldu . Celtic ise şimdilik 74 yaşındaki Martin O’Neill yönetiminde yoluna devam ediyor .

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Premier League’i tanıması, onu bu ligdeki takımlar için doğal bir aday hâline getiriyor. Ancak İngiltere’nin en üst ligindeki iddialı kulüplerin yeteneklerine tam anlamıyla ikna olması için önce başka bir aşamadan geçmesi gerekebilir.

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Keane’in sonraki durağı neresi olacak?

Dunne’a göre vatandaşı, kariyerini yeniden yurt dışında sürdürmekten memnuniyet duyar. Keane’in teknik direktörlük görevinden uzak kalmasının şaşırtıcı olup olmadığı ve sıradaki durağının neresi olabileceği sorulan eski İrlanda savunmacısı Dunne, IrishBetting.ie ile iş birliği kapsamında GOAL’e şunları söyledi: “Robbie uzun zamandır antrenörlük yapıyor. Mick McCarty’nin, Sam Allardyce’ın ve sanırım Middlesbrough’da Woodgate’in yardımcılığını yaptı.

“Dolayısıyla kulüplerde arka planda pek çok farklı görev üstlendi. Teknik direktör olarak da açıkça büyük başarı elde etti. Farklı ülkelerde, farklı ortamlarda iki lig şampiyonluğu kazandı.

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“Bu yüzden sonraki kulübüne gittiğinde teknik direktör olmak isteyeceğini tahmin ediyorum. Bunun Premier League anlamına gelip gelmeyeceğinden pek emin değilim çünkü önünde başka ligler ve başka seçenekler var.

“Yeniden Avrupa’da başka bir yere gidip özgeçmişini güçlendirmeye devam etmesi beni şaşırtmaz. Bunu yapacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum. En zor kısım her zaman fırsat bulmak.

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“Yurt dışında bir fırsat çıkarsa gözde ligler arasında görülmeyen yerlere gidip çalışmaktan memnuniyet duyduğunu zaten gösterdi. Her yerde çalışabilir ve özgeçmişini güçlendirmeyi sürdürebilir.

“İsterse sonunda Premier League’e ulaşacağını düşünüyorum. Ama bu, belki de daha önce oynadığı MLS’ye gitmesini gerektirebilir. Belki de Avrupa’da, daha önce çalıştığı liglerden daha fazla ilgi gören bir ligde başka bir kulübe gider. Evet, elde ettiği başarılar bir yerde teknik direktörlük yapma fırsatını hak ettiğini gösteriyor.”

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Championship ekibi Swansea ile adı anılıyor

Keane’in, Strasbourg’a giden Vitor Matos’un yerine teknik direktör arayan Championship ekibi Swansea’nın değerlendirdiği isimlerden biri olduğu söyleniyor.

Swansea bu sezon üst lige yükselme mücadelesi vermeyi hedefliyor. Bu da çok uzak olmayan bir gelecekte Premier League fırsatlarının kapısını açabilir. Talep gören İrlandalı teknik direktörün ise Britanya futbolunda mı çalışmak istediğine, yoksa daha uzaklara mı bakacağına karar vermesi gerekiyor.