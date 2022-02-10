Zlatan Ibrahimovic, Major League Soccer’da (MLS) forma giydiği dönemde Diego Valeri ve Sebastian Blanco ile forma değiştirirken ilginç bir diyalog yaşandı.

İsveçli yıldız, futbolculara sadece bir tane forma verdi, çünkü kendi formasının onların formasının toplamından daha değerli olduğunu düşünüyordu.

Şu anda Milan ile Serie A’da zirve mücadelesi veren yıldız forvet, LA Galaxy takımında forma giydiği dönemde Portland Timbers ile oynadıkları maçta Diego Valeri ve Sebastian Blanco'dan forma değiştirme teklifi aldı.

Tam da o sırada, 3 futbolcular arasında komik bir diyalog yaşanırken o ilginç anekdot şimdi ortaya çıktı.

Ne söylendi?

35 yaşındaki oyuncu Diego Valeri TNT Sports'a verdiği demeçte yaşanan ilginç diyalogtan bahsetti:

"Seba Blanco ile [Timbers'ın kazandığı] bir maçtan sonra Ibrahimovic’e formalarımızı verdik.

“Ama bizim formalarımıza karşılık sadece bir tane forma verdi ve bize, ‘Benim formam ikinizin formasının toplamından daha değerli’ dedi.

"Oyun içinde biraz sinirliydi ama sonra bize bir tane daha gönderdi. Zlatan'la karşılaşmak muhteşemdi.

“İlk oynadığımız maçta çok iyi bir performans gösterdi ve bize iki gol attı.

“İkinci maçı evimizde harika oynadık ve dört gol attık. Çok sinirliydi! Yürümesi, oynaması, sahada duruşu heybetliydi.

“MLS’de büyük bir fark yarattı. Çok önemli işler yaptı. Fiziksel formuyla herkesten farklıydı.

"Yeteneğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Onunla oynamak çok güzeldi."

Büyük resim

Ibrahimoviç, egosuyla her zaman gündem yaratmayı başardı. Bu yüzden, böyle bir davranışta bulunması şaşırtıcı değil.

Yine de İsveçli yıldız, kısa bir süreliğine kalmasına rağmen MLS'e damgasını vurdu ve Avrupa’ya geri dönme fırsatını yakaladı.

40 yaşındaki oyuncunun gözü bu sezon, San Siro'da Milan ile kazandığı zaferden on yıl sonra yeniden Serie A şampiyonluğunda.

Bu dönem sakatlıklarla mücadele eden Ibrahimovic, kariyerinin sonuna yaklaştığına dair doneler sunuyor.

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