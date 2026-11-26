Major League Soccer (MLS), sezon sonu formatında bir büyük değişikliği daha netleştiriyor. 2027-28 sezonundan itibaren wild card turu ve ilk turdaki üç maç üzerinden oynanan seriler kaldırılacak. Normal sezondaki rekabetin önemini artırmayı amaçlayan 16 takımlı yeni format, mevcut sistemin heyecanı sürdürmekte ve ligin en iyi takımlarını ödüllendirmekte yetersiz kalmasının ardından gündeme geldi.

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MLS'de play-off formatı büyük ölçüde değişiyor

2026 MLS Cup play-off'ları başlarken MLS, sezon sonu formatında bir büyük değişikliği daha netleştiriyor. The Guardian'ın haberine göre lig, 2027-28 sezonundan itibaren kısa ömürlü wild card turunu ve ilk turdaki üç maç üzerinden oynanan seri formatını kaldıracak.

Değişikliklerle play-off'lara katılan takım sayısı 16'ya düşecek. Yeni formatta ilk iki tur, iç saha ve deplasmanda oynanan çift maçlı eşleşmelerden oluşacak. Yarı finaller ve final ise üst sıralardan gelen takımın ev sahipliğinde tek maç üzerinden oynanacak.

Üç maçlık seriler neden kaldırılıyor?

2023'te uygulamaya konan, ilk turda üç maç üzerinden oynanan seri formatı, heyecanı canlı tutmakta ve normal sezondaki başarıyı ödüllendirmekte yetersiz kaldı. Son üç sezonda, kasım ayındaki millî maç arası nedeniyle normal sezonun bitişiyle ikinci tur arasında tam 35 gün geçti.

2026 Dünya Kupası arası, MLS'in bu yılki play-off'ları millî maç döneminin sonrasına ertelemesine imkân tanısa da Decision Day ile çeyrek finaller arasındaki süre yine 28 güne ulaştı. Lig, son planında karar kılmadan önce Avustralya futbolundan esinlenen, iki kez kaybeden takımın elendiği bir formatı da değerlendirdi.

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Bir MLS sözcüsü son haberlere ilişkin hemen yorum yapmasa da lig, formatı gözden geçirdiğini ağustos ayında doğrulamıştı. Sözcü o dönemde, "Major League Soccer, ligin 2027-28 sezonunda başlayacak yeni müsabaka takvimine geçişine ilişkin daha geniş kapsamlı inceleme çerçevesinde sezon sonu formatında yapılabilecek değişiklikleri değerlendirmeye devam ediyor" demişti.

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Amaç, normal sezondaki rekabetin önemini artırmak

Sürekli yapılan değişikliklerin başlıca nedenlerinden biri, normal sezondaki maçların önemini artırma isteği. Şu anda kulüplerin yüzde 60'ı play-off'lara kalıyor ve bu da fazlasıyla toleranslı bir yarış yaratıyor.

Bu durum, Real Salt Lake'in Dünya Kupası sonrasında oynadığı 16 maçta yalnızca bir galibiyet almasına rağmen bu yıl ilk tura yükselmesiyle belirginleşti. Real Salt Lake, Decision Day'de Minnesota United'ı geride bıraktı. Minnesota da 18 maçlık süreçte sadece bir kez kazanmıştı.

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2027-28'de uygulanacak sistem, MLS'in 1996'daki kuruluşundan bu yana kullandığı altıncı farklı play-off formatı olacak. Lig, 2019'da çift maçlı eşleşmelerden kısa bir süreliğine vazgeçmiş, ardından Apple ile yayın ortaklığını takiben uzun serileri yeniden uygulamaya koymuştu. Bunun nedenlerinden biri, alt sıralardan play-off'a katılan takımlara sezon sonunda en az bir maçlık gelir sağlamaktı.

MLS play-off'larında sırada ne var?

Şimdilik kulüpler, 2027-28'de ligin yeni müsabaka takvimiyle birlikte gelecek değişikliklerden önce 2026 MLS Cup play-off'larında mevcut sistemle mücadele etmek zorunda.

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Yeni formatın bazı ayrıntıları hâlâ netleştirilmeyi bekliyor. Çift maçlı eşleşmelerde ev sahipliği sırasının nasıl belirleneceği bilinmiyor. Ancak MLS'in iç saha ve deplasman maçlarından oluşan eşleşmeleri kullandığı son formatta, üst sıralardan gelen takım belirleyici ikinci maçı evinde oynuyordu.