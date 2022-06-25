Kariyerinin neredeyse tamamı Napoli'de geçen İtalyan yıldız yeni takımının taraftarları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Uzun ve başarılarla dolu Serie A kariyerini sonlandırdıktan sonra MLS'in Kanada temsilcisi Toronto FC'ye imza atan Lorenzo Insigne, yeni takımının taraftarları tarafından adeta bir rock yıldızı gibi karşılandı. Havaalanında Türkiye'deki büyük takım taraftarlarının sıklıkla yaptığı gibi büyük bir taraftar kitlesi tarafından karşılanan Insigne, taraftara açık bir etkinlikte sahneye çıkarken taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı.

Serie A'da küme düşen Genoa'nun tecrübeli oyuncusu Domenico Criscito'yu da renklerine katmaya hazırlanan Genoa, bu iki İtalyan oyuncunun liderliğinde bu sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Bir dönem Avrupa'da da görev yapan Bob Bradley'nin çalıştırdığı Toronto ligde oynadığı 15 maçta topladığı 15 puanla play-off hattının sekiz puan gerisinde yer alıyor.

Napoli'den istediği kontratı alamadı

Pescara'da kiralık olarak geçirdiği bir sezon dışında kariyerinin tamamı Napoli'de geçen Insigne, Serie A'da top koşturduğu 11 sezonda rakip filelere 97 gol atmıştı. Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 31 yaşındaki forvet, sezonu 13 gol ve 10 asistle tamamlarken, buna rağmen Napoli yönetiminden beklediği yüksek kontratı almamıştı.

Avrupa'dan çok sayıda teklif almasına rağmen oldukça yüksek bir yıllık ücretle Toronto'ya transfer olan Insigne, kadrosunda Carlos Salcedo, Alejandro Pozuelo ve Michael Bradley gibi Avrupa'da önemli bir iz bırakan oyuncularla aynı takımda top koşturacak ve MLS'in son dönemde yaptığı en önemli transferlerden biri olarak lige olan ilginin artmasını sağlayacak.

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