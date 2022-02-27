MLS ekibi Inter Miami, Lionel Messi'yi bekliyor: Tüm şartları zorlayacağız

Inter Miami'nin ortaklarından Jorge Mas, Lionel Messi ile anlaşmak için şartları zorlayacaklarını ve David Beckham'ın bu transferde yardımcı olabileceğini söyledi.

David Beckham, Jorge ve oğlu Jose Mas ile birlikte Amerika Birleşik Devleri'nde futbola yatırım yaparak Inter Miami'nin sahibi oldu.

Eski İngiliz futbolcunun kulübün başına geçmesinden bu yana hep büyük transferler vadedildi ve Blaise Matuidi ile Gonzalo Higuain bu uğurda kulübün yolunu tuttular. Şu anki hedefte ise Lionel Messi var.

Ne söylendi?

Lionel Messi geçen yaz Barcelona'ya veda ederek bir yılı opsiyonlu olmak üzere PSG ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

34 yaşındaki oyuncu, Camp Nou'da geçirdiği 17 yılda tarihin en iyi isimlerinden biri olduğunu kanıtladı ancak Parc des Princes'e henüz tam uyum sağlayabilmiş değil. Bu nedenle Messi'nin bir sonraki transfer döneminde MLS'e bir kaçış arayacağı iddia ediliyor.

Söylentilerin doğru olup olmadığı Inter Miami'nin ortaklarından Jorge Mas'a soruldu.

Mas ise şu yanıtı verdi: "Leo Messi hala dünyanın en iyi oyuncularından biri, yeteneğinde azalma yok. David'in onunla iyi bir ilişkisi var, eğer PSG'den ayrılırsa Lionel Messi'nin Inter Miami oyuncusu olduğunu görmek çok isteriz."

"Bu olabilir mi? Bakın, şartları zorlayacağız. Bu konuda iyimserim. Bunun olduğunu görebiliriz, bu bir olasılık."

Ayrıca David Beckham da Messi'yi yakın gelecekte Inter Miami formasıyla izlemek istiyor: "Her zaman kulübümüz için en iyi oyuncuları istediğimi söyledim çünkü hep bir beklenti var.

Bu projeye başladığımda insanlar, 'Ronaldo geliyor, Messi geliyor' diyorlardı. Günün sonunda ister gençlerle, ister yıldızlarla olsun her şeyden önce kazanmak zorundayız.

Taraftarlarımız takımda yıldız oyuncu olursa mutlu olacaklardır. Ancak genç oyuncuların akademimizden gelip MLS kazandıklarını görürlerse daha da mutlu olacaklardır."

Lionel Messi, MLS'e transfer olur mu?

Lionel Messi'nin MLS'e gideceğine dair söylentiler ilk olarak 2020 yazında gündeme geldi.

Arjantinli yıldız, Camp Nou'da bir yıl daha kaldı ancak 2020-21 sezonunun ortasında ABD'de oynamaya sıcak baktığını kabul etti. "Her zaman ABD'de yaşamak ve o ligi de deneyimlemek istediğimi söyledim ama olur mu, olmaz mı bilmiyorum."

MLS, Lionel Messi için emekli olmadan önce en cazip seçenek olabilir ancak şimdilik PSG formasıyla yola devam etmeye hazır görünüyor.

Fransız ekibi, Ligue 1'de 5 Mart'ta Nice ile karşılaşacaklar.

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