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Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
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MLS 2026 biletleri nasıl alınır: Major League Soccer açılış hafta sonu, fikstür, fiyatlar ve daha fazlası

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ABD 1
Inter Miami CF

MLS 2026 maçları için biletleri tam olarak böyle alabilirsiniz

MLS 2026 biletleri StubHub'da 15 $'dan başlıyor ve normal sezon 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürerken ligin 30 kulübünün tamamını kapsıyor. Play-off'lar ise 18 Kasım'da başlayacak. Sezon, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen nadir bir sezon ortası aranın ardından temmuz ortasında yeniden başladı ve artık sezonun kritik bölümü tüm hızıyla devam ediyor.

Inter Miami, son şampiyon olarak sezonun ikinci yarısına girerken Lionel Messi hâlâ ligin en büyük yıldızı konumunda. Atlanta United ise MLS'te en yüksek seyirci ortalamasını çekmeyi sürdürüyor. GOAL, fikstürler, fiyatlar ve MLS 2026 biletlerinin şu anda tam olarak nereden alınacağına dair en güncel bilgileri derledi.

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MLS 2026 ne zaman?

AşamaTarihler
Normal sezon21 Şubat - 7 Kasım 2026
Dünya Kupası arası25 Mayıs - 16 Temmuz 2026
Play-off'lar18 Kasım - 18 Aralık 2026
Takımlar30 (15 Doğu Konferansı, 15 Batı Konferansı)
FormatTakım başına 34 normal sezon maçı; play-off'lar tek maç eleme usulü
KonumABD ve Kanada

Bu hafta sonunun MLS fikstürleri:

Tarih & SaatKarşılaşmaKonumBiletler
Cmt, 22 Ağu, 19.30Charlotte FC - D.C. UnitedBank of America Stadium (Charlotte)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 19.30Inter Miami CF - Toronto FCMiami Freedom Park (Fort Lauderdale)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 19.30LAFC - Portland TimbersBMO Stadium (Los Angeles)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 19.30Orlando City SC - Real Salt LakeInter&Co Stadium (Orlando)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 19.30New York Red Bulls - Chicago Fire FCRed Bull Arena (Harrison)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 19.30CF Montreal - LA GalaxyStade Saputo (Montreal)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 20.30Austin FC - Philadelphia UnionQ2 Stadium (Austin)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 20.30Nashville SC - Columbus CrewGEODIS Park (Nashville)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 20.30St. Louis CITY SC - Houston DynamoEnergizer Park (St. Louis)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 21.30Vancouver Whitecaps FC - FC DallasBC Place (Vancouver)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 22.30San Diego FC - Colorado RapidsSnapdragon Stadium (San Diego)Biletler
Cmt, 22 Ağu, 22.30San Jose Earthquakes - Minnesota United FCPayPal Park (San Jose)Biletler
Paz, 23 Ağu, 16.30New England Revolution - New York City FCGillette Stadium (Foxborough)Biletler
Paz, 23 Ağu, 19.00Atlanta United FC - Sporting Kansas CityMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Biletler

Başlama saatleri yayımlandığı şekliyledir ve tarih yaklaştıkça değişebilir, bu yüzden kesin saati biletiniz üzerinden doğrulayın. Decision Day'e kadar olan tam sezon programına yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC

MLS 2026 biletleri nereden alınır?

StubHub, 30 MLS kulübünün tamamını tek bir yerde sunuyor; bu nedenle 30 farklı takım sitesini kontrol etmenize gerek yok.

  • Tek arama, tüm kulüpler. Sayfadan ayrılmadan takım, rakip, fiyat aralığı veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın.
  • Hızla tükenen maçlar. Özellikle Inter Miami'nin yer aldığı öne çıkan karşılaşmalar en hızlı tükenenlerdir, bu yüzden erken alın.
  • FanProtect Guarantee. Geçerli bir bilet alın ya da paranızı geri alın.
  • Anında mobil teslimat. Biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; son dakika maç günü alımları için idealdir.
  • Ön satış ve yeniden satış. Bazı kulüpler, genel satış açılmadan önce sezonluk bilet sahiplerine iç saha maçları için erken erişim sunar; StubHub, bu pencere kapandıktan sonra veya bulunması zor deplasman tribünü koltukları için en hızlı yoldur.
  • Ağırlama. Saha kenarı ve loca seçenekleri dahil premium paketler, öne çıkan eşleşmeler için mevcuttur.

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MLS 2026 biletleri ne kadar?

Bilet türüFiyat
Mevcut en ucuz15 $'dan itibaren (
Lig ortalaması, normal sezon25 $-50 $
Öne çıkan veya rekabet maçlarıOrtalamanın üzerinde, eşleşmeye göre değişir
Play-off'larSezonun en yüksek seviyesi

Fiyatı etkileyen unsurlar:

  • Koltuk konumu. Saha kenarı ve VIP bölümler, üst kat oturma alanlarına göre belirgin şekilde daha pahalıdır.
  • Rakip ve form durumu. Messi etrafında şekillenen Inter Miami iç saha maçları, istikrarlı şekilde en pahalı ve en hızlı tükenenler arasında yer alıyor.
  • Stadyum büyüklüğü. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium gibi daha büyük statlar, daha küçük ve futbola özel sahalara kıyasla daha geniş bir fiyat aralığı sunar.

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MLS 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey

Inter Miami, aralık ayında Vancouver'ı 3-1 yenerek ilk lig şampiyonluğunu kazandı ve MLS Cup'ın son şampiyonu oldu. Lionel Messi 29 golle Altın Ayakkabı'yı kazanırken üst üste ikinci MVP ödülünü de aldı ve MLS tarihinde arka arkaya MVP kazanan ilk oyuncu oldu. Miami, sezon arasında Jordi Alba ve Sergio Busquets'i kaybetti ancak 2025 Yılın Kalecisi Dayne St. Clair ile Meksikalı forvet Germán Berterame'yi kadrosuna kattı.

Atlanta United, geçen sezon da MLS'te en yüksek seyirciyi çeken takım oldu ve Mercedes-Benz Stadium'da maç başına 43.000'in üzerinde taraftar ortalaması yakaladı. Buna, CF Montreal'e karşı oynanan tek bir 1. Hafta maçında 65.520 seyirci de dahildi ve bu rakam hâlâ bu sezon ligdeki en yüksek tek maç katılımlarından biri.

MLS, FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika genelinde oynanırken 25 Mayıs'tan 16 Temmuz'a kadar normal sezona yedi hafta ara verdi. Mücadele temmuz ortasında yeniden başladı. Normal sezon artık 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürecek ve ardından play-off'lar 18 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar oynanacak.

Statlar hakkında bilmeniz gereken her şey

Inter Miami artık Fort Lauderdale'deki, futbola özel yeni 25.000 kapasiteli stadı Miami Freedom Park'ta oynuyor. Nisan 2026'da açılan bu stat, daha önceki evleri Chase Stadium'un yerini aldı.

MLS statlarının kapasitesi büyük ölçüde değişiyor. Austin'deki Q2 Stadium ve Nashville'deki GEODIS Park gibi yaklaşık 18.000-25.000 kapasiteli futbola özel statlardan, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium dahil ligin en büyük ilgi gören takımları için NFL büyüklüğündeki sahalara kadar geniş bir yelpaze var. Satın almadan önce StubHub ilanınızda her zaman ilgili stat, oturma planı ve kapasiteyi kontrol edin; çünkü stat boyutu ve yerleşimi pazardan pazara büyük farklılık gösterir.

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