MLS 2026 biletleri StubHub'da 15 $'dan başlıyor ve normal sezon 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürerken ligin 30 kulübünün tamamını kapsıyor. Play-off'lar ise 18 Kasım'da başlayacak. Sezon, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen nadir bir sezon ortası aranın ardından temmuz ortasında yeniden başladı ve artık sezonun kritik bölümü tüm hızıyla devam ediyor.
Inter Miami, son şampiyon olarak sezonun ikinci yarısına girerken Lionel Messi hâlâ ligin en büyük yıldızı konumunda. Atlanta United ise MLS'te en yüksek seyirci ortalamasını çekmeyi sürdürüyor. GOAL, fikstürler, fiyatlar ve MLS 2026 biletlerinin şu anda tam olarak nereden alınacağına dair en güncel bilgileri derledi.
MLS 2026 ne zaman?
|Aşama
|Tarihler
|Normal sezon
|21 Şubat - 7 Kasım 2026
|Dünya Kupası arası
|25 Mayıs - 16 Temmuz 2026
|Play-off'lar
|18 Kasım - 18 Aralık 2026
|Takımlar
|30 (15 Doğu Konferansı, 15 Batı Konferansı)
|Format
|Takım başına 34 normal sezon maçı; play-off'lar tek maç eleme usulü
|Konum
|ABD ve Kanada
Bu hafta sonunun MLS fikstürleri:
|Tarih & Saat
|Karşılaşma
|Konum
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 19.30
|Charlotte FC - D.C. United
|Bank of America Stadium (Charlotte)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 19.30
|Inter Miami CF - Toronto FC
|Miami Freedom Park (Fort Lauderdale)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 19.30
|LAFC - Portland Timbers
|BMO Stadium (Los Angeles)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 19.30
|Orlando City SC - Real Salt Lake
|Inter&Co Stadium (Orlando)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 19.30
|New York Red Bulls - Chicago Fire FC
|Red Bull Arena (Harrison)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 19.30
|CF Montreal - LA Galaxy
|Stade Saputo (Montreal)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 20.30
|Austin FC - Philadelphia Union
|Q2 Stadium (Austin)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 20.30
|Nashville SC - Columbus Crew
|GEODIS Park (Nashville)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 20.30
|St. Louis CITY SC - Houston Dynamo
|Energizer Park (St. Louis)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 21.30
|Vancouver Whitecaps FC - FC Dallas
|BC Place (Vancouver)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 22.30
|San Diego FC - Colorado Rapids
|Snapdragon Stadium (San Diego)
|Biletler
|Cmt, 22 Ağu, 22.30
|San Jose Earthquakes - Minnesota United FC
|PayPal Park (San Jose)
|Biletler
|Paz, 23 Ağu, 16.30
|New England Revolution - New York City FC
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Biletler
|Paz, 23 Ağu, 19.00
|Atlanta United FC - Sporting Kansas City
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|Biletler
Başlama saatleri yayımlandığı şekliyledir ve tarih yaklaştıkça değişebilir, bu yüzden kesin saati biletiniz üzerinden doğrulayın. Decision Day'e kadar olan tam sezon programına yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
MLS 2026 biletleri nereden alınır?
StubHub, 30 MLS kulübünün tamamını tek bir yerde sunuyor; bu nedenle 30 farklı takım sitesini kontrol etmenize gerek yok.
- Tek arama, tüm kulüpler. Sayfadan ayrılmadan takım, rakip, fiyat aralığı veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın.
- Hızla tükenen maçlar. Özellikle Inter Miami'nin yer aldığı öne çıkan karşılaşmalar en hızlı tükenenlerdir, bu yüzden erken alın.
- FanProtect Guarantee. Geçerli bir bilet alın ya da paranızı geri alın.
- Anında mobil teslimat. Biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; son dakika maç günü alımları için idealdir.
- Ön satış ve yeniden satış. Bazı kulüpler, genel satış açılmadan önce sezonluk bilet sahiplerine iç saha maçları için erken erişim sunar; StubHub, bu pencere kapandıktan sonra veya bulunması zor deplasman tribünü koltukları için en hızlı yoldur.
- Ağırlama. Saha kenarı ve loca seçenekleri dahil premium paketler, öne çıkan eşleşmeler için mevcuttur.
MLS 2026 biletleri ne kadar?
|Bilet türü
|Fiyat
|Mevcut en ucuz
|15 $'dan itibaren (
|Lig ortalaması, normal sezon
|25 $-50 $
|Öne çıkan veya rekabet maçları
|Ortalamanın üzerinde, eşleşmeye göre değişir
|Play-off'lar
|Sezonun en yüksek seviyesi
Fiyatı etkileyen unsurlar:
- Koltuk konumu. Saha kenarı ve VIP bölümler, üst kat oturma alanlarına göre belirgin şekilde daha pahalıdır.
- Rakip ve form durumu. Messi etrafında şekillenen Inter Miami iç saha maçları, istikrarlı şekilde en pahalı ve en hızlı tükenenler arasında yer alıyor.
- Stadyum büyüklüğü. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium gibi daha büyük statlar, daha küçük ve futbola özel sahalara kıyasla daha geniş bir fiyat aralığı sunar.
MLS 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey
Inter Miami, aralık ayında Vancouver'ı 3-1 yenerek ilk lig şampiyonluğunu kazandı ve MLS Cup'ın son şampiyonu oldu. Lionel Messi 29 golle Altın Ayakkabı'yı kazanırken üst üste ikinci MVP ödülünü de aldı ve MLS tarihinde arka arkaya MVP kazanan ilk oyuncu oldu. Miami, sezon arasında Jordi Alba ve Sergio Busquets'i kaybetti ancak 2025 Yılın Kalecisi Dayne St. Clair ile Meksikalı forvet Germán Berterame'yi kadrosuna kattı.
Atlanta United, geçen sezon da MLS'te en yüksek seyirciyi çeken takım oldu ve Mercedes-Benz Stadium'da maç başına 43.000'in üzerinde taraftar ortalaması yakaladı. Buna, CF Montreal'e karşı oynanan tek bir 1. Hafta maçında 65.520 seyirci de dahildi ve bu rakam hâlâ bu sezon ligdeki en yüksek tek maç katılımlarından biri.
MLS, FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika genelinde oynanırken 25 Mayıs'tan 16 Temmuz'a kadar normal sezona yedi hafta ara verdi. Mücadele temmuz ortasında yeniden başladı. Normal sezon artık 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürecek ve ardından play-off'lar 18 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar oynanacak.
Statlar hakkında bilmeniz gereken her şey
Inter Miami artık Fort Lauderdale'deki, futbola özel yeni 25.000 kapasiteli stadı Miami Freedom Park'ta oynuyor. Nisan 2026'da açılan bu stat, daha önceki evleri Chase Stadium'un yerini aldı.
MLS statlarının kapasitesi büyük ölçüde değişiyor. Austin'deki Q2 Stadium ve Nashville'deki GEODIS Park gibi yaklaşık 18.000-25.000 kapasiteli futbola özel statlardan, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium dahil ligin en büyük ilgi gören takımları için NFL büyüklüğündeki sahalara kadar geniş bir yelpaze var. Satın almadan önce StubHub ilanınızda her zaman ilgili stat, oturma planı ve kapasiteyi kontrol edin; çünkü stat boyutu ve yerleşimi pazardan pazara büyük farklılık gösterir.