MLS 2026 biletleri StubHub'da 15 $'dan başlıyor ve normal sezon 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürerken ligin 30 kulübünün tamamını kapsıyor. Play-off'lar ise 18 Kasım'da başlayacak. Sezon, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen nadir bir sezon ortası aranın ardından temmuz ortasında yeniden başladı ve artık sezonun kritik bölümü tüm hızıyla devam ediyor.

Inter Miami, son şampiyon olarak sezonun ikinci yarısına girerken Lionel Messi hâlâ ligin en büyük yıldızı konumunda. Atlanta United ise MLS'te en yüksek seyirci ortalamasını çekmeyi sürdürüyor. GOAL, fikstürler, fiyatlar ve MLS 2026 biletlerinin şu anda tam olarak nereden alınacağına dair en güncel bilgileri derledi.

MLS 2026 ne zaman?

Aşama Tarihler Normal sezon 21 Şubat - 7 Kasım 2026 Dünya Kupası arası 25 Mayıs - 16 Temmuz 2026 Play-off'lar 18 Kasım - 18 Aralık 2026 Takımlar 30 (15 Doğu Konferansı, 15 Batı Konferansı) Format Takım başına 34 normal sezon maçı; play-off'lar tek maç eleme usulü Konum ABD ve Kanada

Bu hafta sonunun MLS fikstürleri:

Tarih & Saat Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 Charlotte FC - D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 Inter Miami CF - Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 LAFC - Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 Orlando City SC - Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 New York Red Bulls - Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 CF Montreal - LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Biletler Cmt, 22 Ağu, 20.30 Austin FC - Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Biletler Cmt, 22 Ağu, 20.30 Nashville SC - Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Biletler Cmt, 22 Ağu, 20.30 St. Louis CITY SC - Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Biletler Cmt, 22 Ağu, 21.30 Vancouver Whitecaps FC - FC Dallas BC Place (Vancouver) Biletler Cmt, 22 Ağu, 22.30 San Diego FC - Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Biletler Cmt, 22 Ağu, 22.30 San Jose Earthquakes - Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Biletler Paz, 23 Ağu, 16.30 New England Revolution - New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Biletler Paz, 23 Ağu, 19.00 Atlanta United FC - Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Biletler

Başlama saatleri yayımlandığı şekliyledir ve tarih yaklaştıkça değişebilir, bu yüzden kesin saati biletiniz üzerinden doğrulayın. Decision Day'e kadar olan tam sezon programına yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MLS 2026 biletleri nereden alınır?

StubHub, 30 MLS kulübünün tamamını tek bir yerde sunuyor; bu nedenle 30 farklı takım sitesini kontrol etmenize gerek yok.

Tek arama, tüm kulüpler. Sayfadan ayrılmadan takım, rakip, fiyat aralığı veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın.

Sayfadan ayrılmadan takım, rakip, fiyat aralığı veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın. Hızla tükenen maçlar. Özellikle Inter Miami'nin yer aldığı öne çıkan karşılaşmalar en hızlı tükenenlerdir, bu yüzden erken alın.

Özellikle Inter Miami'nin yer aldığı öne çıkan karşılaşmalar en hızlı tükenenlerdir, bu yüzden erken alın. FanProtect Guarantee. Geçerli bir bilet alın ya da paranızı geri alın.

Geçerli bir bilet alın ya da paranızı geri alın. Anında mobil teslimat. Biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; son dakika maç günü alımları için idealdir.

Biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; son dakika maç günü alımları için idealdir. Ön satış ve yeniden satış. Bazı kulüpler, genel satış açılmadan önce sezonluk bilet sahiplerine iç saha maçları için erken erişim sunar; StubHub, bu pencere kapandıktan sonra veya bulunması zor deplasman tribünü koltukları için en hızlı yoldur.

Bazı kulüpler, genel satış açılmadan önce sezonluk bilet sahiplerine iç saha maçları için erken erişim sunar; StubHub, bu pencere kapandıktan sonra veya bulunması zor deplasman tribünü koltukları için en hızlı yoldur. Ağırlama. Saha kenarı ve loca seçenekleri dahil premium paketler, öne çıkan eşleşmeler için mevcuttur.

MLS 2026 biletleri ne kadar?

Bilet türü Fiyat Mevcut en ucuz 15 $'dan itibaren ( Lig ortalaması, normal sezon 25 $-50 $ Öne çıkan veya rekabet maçları Ortalamanın üzerinde, eşleşmeye göre değişir Play-off'lar Sezonun en yüksek seviyesi

Fiyatı etkileyen unsurlar:

Koltuk konumu. Saha kenarı ve VIP bölümler, üst kat oturma alanlarına göre belirgin şekilde daha pahalıdır.

Saha kenarı ve VIP bölümler, üst kat oturma alanlarına göre belirgin şekilde daha pahalıdır. Rakip ve form durumu. Messi etrafında şekillenen Inter Miami iç saha maçları, istikrarlı şekilde en pahalı ve en hızlı tükenenler arasında yer alıyor.

Messi etrafında şekillenen Inter Miami iç saha maçları, istikrarlı şekilde en pahalı ve en hızlı tükenenler arasında yer alıyor. Stadyum büyüklüğü. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium gibi daha büyük statlar, daha küçük ve futbola özel sahalara kıyasla daha geniş bir fiyat aralığı sunar.

MLS 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey

Inter Miami, aralık ayında Vancouver'ı 3-1 yenerek ilk lig şampiyonluğunu kazandı ve MLS Cup'ın son şampiyonu oldu. Lionel Messi 29 golle Altın Ayakkabı'yı kazanırken üst üste ikinci MVP ödülünü de aldı ve MLS tarihinde arka arkaya MVP kazanan ilk oyuncu oldu. Miami, sezon arasında Jordi Alba ve Sergio Busquets'i kaybetti ancak 2025 Yılın Kalecisi Dayne St. Clair ile Meksikalı forvet Germán Berterame'yi kadrosuna kattı.

Atlanta United, geçen sezon da MLS'te en yüksek seyirciyi çeken takım oldu ve Mercedes-Benz Stadium'da maç başına 43.000'in üzerinde taraftar ortalaması yakaladı. Buna, CF Montreal'e karşı oynanan tek bir 1. Hafta maçında 65.520 seyirci de dahildi ve bu rakam hâlâ bu sezon ligdeki en yüksek tek maç katılımlarından biri.

MLS, FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika genelinde oynanırken 25 Mayıs'tan 16 Temmuz'a kadar normal sezona yedi hafta ara verdi. Mücadele temmuz ortasında yeniden başladı. Normal sezon artık 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürecek ve ardından play-off'lar 18 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar oynanacak.

Statlar hakkında bilmeniz gereken her şey

Inter Miami artık Fort Lauderdale'deki, futbola özel yeni 25.000 kapasiteli stadı Miami Freedom Park'ta oynuyor. Nisan 2026'da açılan bu stat, daha önceki evleri Chase Stadium'un yerini aldı.

MLS statlarının kapasitesi büyük ölçüde değişiyor. Austin'deki Q2 Stadium ve Nashville'deki GEODIS Park gibi yaklaşık 18.000-25.000 kapasiteli futbola özel statlardan, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium dahil ligin en büyük ilgi gören takımları için NFL büyüklüğündeki sahalara kadar geniş bir yelpaze var. Satın almadan önce StubHub ilanınızda her zaman ilgili stat, oturma planı ve kapasiteyi kontrol edin; çünkü stat boyutu ve yerleşimi pazardan pazara büyük farklılık gösterir.