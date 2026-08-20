MLB World Series 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Beyzbolun en büyük sahnesi bu ekimde geri dönüyor; 2026 World Series'in 23 Ekim Cuma günü başlaması planlanıyor. American League Championship Series ve National League Championship Series'in kazananları, Commissioner's Trophy için yedi maç üzerinden oynanacak bir mücadelede karşı karşıya gelecek ve tüm maçlar FOX'ta canlı yayınlanacak. Eşleşme, ALCS ve NLCS ekim ortasında tamamlanana kadar netleşmeyecek, ancak Los Angeles Dodgers sezon sonuna, tarihi bir üst üste üçüncü şampiyonluğu tamamlama yolunda bahis şirketlerinin favorisi olarak giriyor.

Kim finale kalırsa kalsın, eşleşme netleştiği anda biletlere olan talep patlıyor. GOAL, tarihler, fiyatlar ve World Series biletlerinin şu anda tam olarak nereden alınabileceğine dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

2026 World Series ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 23 Ekim Cuma World Series 1. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler 24 Ekim Cumartesi World Series 2. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler 26 Ekim Pazartesi World Series 3. maç Rakip takımın sahası (TBC) Biletler 27 Ekim Salı World Series 4. maç Rakip takımın sahası (TBC) Biletler 28 Ekim Çarşamba* World Series 5. maç Rakip takımın sahası (TBC) Biletler 30 Ekim Cuma* World Series 6. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler 31 Ekim Cumartesi* World Series 7. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler

*Yalnızca gerekirse oynanır. Seri 2-3-2 formatını takip eder; 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takım 1, 2, 6 ve 7. maçlara ev sahipliği yapar. Katılacak iki takım, ALCS ve NLCS 19-20 Ekim haftasında sona erene kadar netleşmeyecek, bu nedenle kesin eşleşmeler ve ilk atış saatleri için tarihe daha yakın yeniden kontrol edin.

2026 World Series biletleri nereden alınır?

World Series biletlerini resmi kanallar üzerinden bulmak zordur. Sezon sonu bilet planları büyük ölçüde ekimden çok önce her takımın kombine bilet sahiplerine satılır ve bir kulüp elendiğinde kalan biletler birkaç saat içinde tükenir. Bu da yeniden satış pazarını çoğu taraftar için gerçekçi seçenek haline getirir ve StubHub, başlamak için en doğru yerdir.

StubHub'ın 2026 World Series ilanları zaten yayında ve League Championship Series'in ardından iki finalist netleştiğinde hızla dolacak

Takıma, maça, fiyata veya oturma alanına göre arama yapın ve fiyatların seri öncesindeki günlerde nasıl değiştiğini takip edin

Her satın alma, StubHub 'ın FanProtect Guarantee güvencesi kapsamındadır; böylece geçerli bir bilet alırsınız ya da paranız iade edilir

Mobil biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; bu da taraftarların ALCS/NLCS'nin bitişi ile 1. maç arasındaki kısa sürede hareket etmesi gerektiği düşünüldüğünde önemlidir

İyi koltuklar eşleşme belli olur olmaz hızla tükendiği için Championship Series'in bitmesini beklemek yerine şimdiden fiyat uyarıları oluşturun

2026 World Series biletleri ne kadar?

World Series bilet fiyatları, finale hangi iki takımın kaldığına bağlı olarak ciddi şekilde değişir ve eşleşme belli olmadan nihai rakamı bilmenin yolu yoktur. Yakın geçmiş faydalı bir rehber sunuyor:

2023 (iki küçük pazar takımı): ortalama bilet yaklaşık 685 dolar

2024 (iki dev taraftar kitlesi): 1. maç için giriş fiyatı 1.300 doları aştı, seri ortalaması 1.400 dolara yaklaştı

2025: giriş fiyatları mekâna bağlı olarak 650-900 dolara daha yakındı

2026 için kabaca bir rehber olarak:

En ucuz ayakta izleme ve üst kat koltukları: talebin daha düşük olduğu bir eşleşme için yaklaşık 600-900 dolar

Büyük pazar eşleşmesi: giriş fiyatları 1.000-2.000 doların üstüne ya da daha fazlasına çıkabilir

Home plate arkasındaki veya dugout çizgisi boyunca premium koltuklar: özellikle olası bir 7. maç için düzenli olarak beş haneli rakamlara çıkar

StubHub, eşleşme netleşip biletler satışa çıktığında istikrarlı şekilde en geniş ilan yelpazesini ve doğrulanmış en düşük giriş fiyatını sunar; ayrıca saniyeler içinde mevcut en ucuz koltuğu bulmak için bütçeye göre filtreleme yapabilirsiniz. Seriye daha yakın dönemde StubHub, ağırlama ve VIP paketlerini de listeler; bunlar genellikle ayrı ekler peşinde koşmadan tam Fall Classic deneyimini yaşamak isteyen taraftarlar için premium koltukları yiyecek, içecek ve otopark geçişleriyle bir araya getirir.

World Series hakkında bilmeniz gereken her şey

World Series, Major League Baseball'ın şampiyonluk serisidir ve American League ile National League'in flama kazananları arasında oynanır. İlk kez 1903'te oynanan bu seri, büyük Kuzey Amerika profesyonel sporlarında kesintisiz devam eden en eski şampiyonadır ve kazanana Commissioner's Trophy verilir. New York Yankees, 27 şampiyonlukla bunu diğer tüm kulüplerden daha fazla kazanmıştır.

2026 edisyonu, standart yedi maç üzerinden 2-3-2 formatını takip ediyor: normal sezonda daha iyi dereceye sahip takım 1, 2 ve gerekirse 6 ile 7. maçlara ev sahipliği yaparken, diğer takım 3, 4 ve olası 5. maça ev sahipliği yapar. Bu yılın sezon sonu takvimi ekim ayına sıkıştırılmış durumda; Wild Card turu 29 Eylül'de başlıyor, Division Series 3 Ekim'den itibaren, Championship Series ise 11 Ekim'den itibaren oynanıyor ve ardından World Series 23 Ekim'de başlıyor. Tüm maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde FOX'ta yayınlanacak; İspanyolca yayın ve dijital yayın için ise FOX Deportes ve FOX One da yer alacak.

Ekim ayına girilirken öne çıkan ana hikâye, Dodgers'ın üst üste üçüncü şampiyonluk arayışı. Hiçbir takım, Yankees'in 1998'den 2000'e kadar üst üste üç kez şampiyon olmasından bu yana bunu başaramadı. Los Angeles yeniden oraya döner mi ya da Brewers, Red Sox veya Braves gibi yeni bir ekip mi öne çıkar, fark etmeksizin GOAL, Championship Series sona erer ermez bu sayfayı doğrulanmış eşleşme, stadyum ve bilet bilgileriyle güncelleyecek.