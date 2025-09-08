MLB Mexico City Serisi 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: Arizona Diamondbacks - San Diego Padres, maç programı ve bilgiler

Meksika’daki sporseverler için bu yıl tam bir efsane niteliğinde; ülke bu yaz Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmakla kalmıyor, “Güneş Ülkesi” bu Nisan ayında beyzbolun en büyük isimlerinden bazılarını da ağırlıyor. MLB Mexico City Series maçları için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Son 30 yılda birçok MLB takımı Meksika topraklarında karşı karşıya geldi ve 20.000 kişi 2024 çift maçını izledi.

Arizona Diamondbacks ve San Diego Padres'in 25 ve 26 Nisan tarihlerinde Estadio Alfredo Harp Helu'da arka arkaya karşılaşacağı maçlarda yine büyük kalabalıklar bekleniyor.

Meksika'da bir başka beyzbol şölenine hazır mıyız? Bunu bizzat yerinde görebilirsiniz. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 MLB Mexico City Series için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri ve detayları size sunsun.

MLB Mexico City Series 2026 maçları ne zaman oynanacak?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 25 Nisan Cumartesi San Diego Padres - Arizona Diamondbacks (16:00) Estadio Alfredo Harp Helu (Meksiko) Bilet 26 Nisan Pazar San Diego Padres - Arizona Diamondbacks (14:00) Estadio Alfredo Harp Helu (Meksiko) Bilet

MLB Mexico City Series 2026 biletlerini nasıl alabilirim?

MLB Mexico City Series 2026 biletleri, 19 Ocak'ta MLB sitesindeki "MLB World Tour: Mexico City Series" sayfası üzerinden genel satışa sunuldu.

Arizona Diamondbacks ve San Diego Padres sezon bilet sahipleri için özel ön satış dönemleri, genel satıştan önce, 2025 yılının Kasım/Aralık aylarında başlamıştı.

Sezon boyunca MLB maç biletleri, resmi MLB sitesi veya takımların kendi siteleri üzerinden satın alınabilir. Ancak maç gününe yaklaştıkça, özellikle daha çok ilgi gören karşılaşmalar için bu kanallardan bilet satın almak zorlaşabilir.

Ayrıca, taraftarlara bilet bulma konusunda en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirsiniz.

MLB Mexico City Series 2026 biletleri ne kadar?

MLB Mexico City Series 2026 için resmi maç biletleri başlangıçta 100 $ (1788 MXN) ve üzeri fiyatlarla satışa sunuldu; fiyatlar, Estadio Alfredo Harp Helu'daki koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyordu. Yüksek talep ve "dinamik fiyatlandırma" modelleri nedeniyle, bilet fiyatları ilk satıştan bu yana dalgalanma gösterdi.

MLB bilet fiyatları genel olarak takıma, maça, koltuk konumuna ve talebe göre değişir. Normal sezon maç biletleri, genel giriş veya üst kat koltuklar için 15-30 $ gibi düşük fiyatlardan başlayabilirken, alt kat ve yedek kulübesi koltukları daha pahalıdır. Bu fiyatlar, Playoff ve World Series maç biletleri için daha da artacaktır.

En iyi MLB maç koltukları, ne aradığınıza bağlıdır. İşte kısa bir genel bakış:

Home Plate Arkası: Maçı en iyi şekilde izleyebileceğiniz, ciddi taraftarlar için ideal koltuklar.

Maçı en iyi şekilde izleyebileceğiniz, ciddi taraftarlar için ideal koltuklar. Yedek Kulübesi Katı Koltuklar: Oyuncuları ve saha stratejisini yakından izleme imkanı.

Oyuncuları ve saha stratejisini yakından izleme imkanı. Dış Saha Tribünleri: Home run'ları izlemek ve enerjik bir taraftar deneyimi yaşamak için harika.

Home run'ları izlemek ve enerjik bir taraftar deneyimi yaşamak için harika. Kulüp Katı ve Süit Koltuklar: Birinci sınıf olanaklar, özel dinlenme salonları ve ekstra konfor.

Ek bilgi için MLB sitesini ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

MLB Mexico City Serisi'nden neler bekleyebilirsiniz

Canlı bir beyzbol maçının manzarasını, seslerini ve heyecanını bizzat yaşamak gibisi yoktur. Sopanın vuruş sesi, kalabalığın uğultusu, patlamış mısır ve sosisli sandviç kokusu... MLB maçları her taraftar için unutulmaz anlar sunar.

Meksika'da düzenlenen önceki normal sezon maçları, maç öncesi heyecanı kesinlikle boşa çıkarmadı. 1996'dan 2019'a kadar Meksika'da düzenlenen tüm normal sezon maçları Monterrey'de oynandı.

Maçların 2023'te Mexico City'ye taşınmasından bu yana unutulmaz anlar devam etti; Estadio Alfredo Harp Helu'da oynanan her maçta 10'dan fazla sayı kaydedildi. Aslında, Meksika'da oynanan önceki yedi normal sezon maçında dudak uçuklatan 107 sayı kaydedildi.

San Diego Padres, 2023'te San Francisco Giants ile oynadığı heyecan verici çift maç da dahil olmak üzere Meksika'da sayısız rekabetçi karşılaşmaya katılmış olsa da, Arizona Diamondbacks'in "Güneş Ülkesi"nde bir normal sezon karşılaşmasına katılması bu ilk kez olacak.

Geçmişte pek çok MLB yıldızı Meksika seyircisini büyülemişti ve bu yıl da durum farklı olmayacak. San Diego Padres’in kadrosunda yer alan Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill ve Manny Machado’dan sadece birkaçını saymak gerekirse. Arizona Diamondbacks’te ise Corbin Carroll, Ketel Marte ve Geraldo Perdomo gibi isimlere dikkat etmekte fayda var.

Meksika'da düzenlenen MLB maçları: Önceki sonuçlar ve skorlar

Son otuz yılda Meksika'da çok sayıda MLB hazırlık maçı ve bahar antrenmanı maçı oynanmış olsa da, aşağıda listelenen maçlar sadece orada oynanan normal sezon maçlarıdır: