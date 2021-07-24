Roma forması giyen Mkhitaryan, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun tarzını değerlendirdi.

Tottenham’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Roma ile anlaşan Jose Mourinho, yeni takımıyla sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaleye Rui Patricio’yu transfer eden İtalyan ekibi, Granit Xhaka transferi için Arsenal’le görüşmelerini sürdürürken sol bek ve santrfor transferleri de yapmak istiyor.

Jose Mourinho ile Manchester United’da da çalışan ve bir gerginlik de yaşayan Henrikh Mkhitaryan, takımının yeni sezonunu değerlendirirken Portekizli teknik adam hakkında da açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

Sky Sport Italia ’ya konuşan Mkhitaryan, şu açıklamalarda bulundu: “İlk günden beri Roma’yı seviyorum, takımın projesine inandığım için yeni sözleşmeye imza attım.”

“Mourinho çok hırslı bir teknik direktör, her zaman kazanmak istiyor. İyi veya kötü futbol oynamamızı umursamıyor, onun için önemli olan tek şey üç puanı kazanmak!”

Başarılı oyuncu, Mourinho ile Manchester United’da yaşadığı gerilimin geçmişte kaldığını belirtti:

“Herkes onun neredeyse tüm kupaları kazandığını biliyor. Geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum, birlikte o konuyu konuştuk ve yaşananlar geride kaldı.”

“Mourinho’nun oyuncularından ne istediğini biliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım.”

Mkhitaryan, geçen sezon neler yapmıştı?

Roma’nın birçok oyuncusunun sakatlıklarla boğuştuğu 2020-21 sezonunda Henrikh Mkhitaryan, takımının en istikrarlı oyuncularından biri olmayı başarmıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Roma formasını tüm kulvarlarda 46 kez terleten Ermeni oyuncu, 15 gol kaydederken 11 kez de arkadaşlarına gol pası veren isim olmuştu.

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