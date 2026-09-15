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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Mitrovic, Hilal'in Al-Gharafa karşısındaki resmi kadrosunda Watkins'in yerini alıyor

Al Hilal - Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Katar

Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki karşılaşma

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simeone Inzaghi, bu akşam Katar temsilcisi Al Gharafa ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Al Hilal, bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının ilk hafta maçında Al Gharafa'yı konuk edecek.

Al Hilal'in Al Gharafa karşısındaki ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Bono, Koulibaly, Yusuf Akçiçek, Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Savinho, Simon ve Mitrovic.

 Diğer tarafta Pedro Martinez, Al Gharafa'nın ilk 11'ini şu şekilde açıkladı:

Koni, Al Rashidi, Ayoub, Chang, Sano, Seifeddine, Fabricio, Sassi, Bennacer, Dounas ve Franck.



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