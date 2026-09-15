Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simeone Inzaghi, bu akşam Katar temsilcisi Al Gharafa ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.
Al Hilal, bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının ilk hafta maçında Al Gharafa'yı konuk edecek.
Al Hilal'in Al Gharafa karşısındaki ilk 11'i şu şekilde oluştu:
Bono, Koulibaly, Yusuf Akçiçek, Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Savinho, Simon ve Mitrovic.
Diğer tarafta Pedro Martinez, Al Gharafa'nın ilk 11'ini şu şekilde açıkladı:
Koni, Al Rashidi, Ayoub, Chang, Sano, Seifeddine, Fabricio, Sassi, Bennacer, Dounas ve Franck.