Mitrovic 43 golle rekor kırdı, şampiyonluk kupasını kaldıran Fulham Premier Lig'e döndü

İngiltere Championship'te sezon boyu dominant bir performans sergileyen Fulham, altıncı sıradaki Luton'ı 7-0 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Luton ağlarını iki kez havalandıran Aleksandar Mitrovic, bu sezon Championship'te attığı gol sayısını 43'e çıkartarak İngiltere ikinci lig gol rekorunu kırdı.

Rekorun eski sahibi 1992/93 sezonunda Portsmouth formasıyla 48 maçta 42 gol atan Guy Whittingham'dı.

Neler yaşandı?

Cairney, Tete, Carvalho, Mitrovic (2), Reid ve Seri'nin golleriyle farka giden Fulham 90 puana ulaşarak en yakın takipçisi Bournemouth'la farkı sekize çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon üçüncü kez 7-0'lık skorla kazanan Fulham, Championship tarihinde bir sezonda 100 gole ulaşan ilk takım oldu.

3 Kasım'da Blackburn'ü, 11 Ocak'ta ise Reading'i yedi golle mağlup eden Londra ekibi, 45 maçta 106 gol kaydetti.

Son dönemde İngiliz futbolunun asansör takımlarından birine dönüşen Fulham, 2018'den bu yana üçüncü kez Premier Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

2018/19 ve 2020/21 sezonlarında Premier Lig'de mücadele eden Fulham her iki sezonda da lige tutunmayı başaramamıştı.

Mitrovic için üçüncü şans

2018'de Newcastle'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Sırp forvet, bu sezon ligde 43 maçta 43 golle ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.

Geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden Fulham küme düşerken, 27 maçta sadece üç gol atabilen Mitrovic eleştirilerin hedefindeki isimdi.

Championship'teki inanılmaz performansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan 27 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Premier Lig'de kendini kanıtlamak için bir fırsata daha sahip olacak.

İngiliz futbolunun zirvesinde ilk olarak Newcastle formasıyla boy gösteren Mitrovic 2015/16 sezonunda 34 maçta dokuz golle oynamıştı.