Mitchell Dijks, ESPN'in Transferdeadlineshow programında oldukça açık sözlü açıklamalarda bulundu. Kanat beki, Vietnam'da Nam Dinh FC'deki macerası sırasında ciddi şekilde kilo aldığını kabul etti.

“Form durumumu test ediyordum. Ama bu pek iyi gitmedi. 104 kiloydum. Fit olduğumda normalde 92 kilo geliyorum. Üzerimde epey kilo vardı” sözleriyle, şu anda kulüpsüz olan Dijks durumu anlattı.

Sunucu Milan van Dongen bu hikâyeye inanmakta zorlanıyor ve Dijks'in kendisiyle dalga geçtiğini düşünüyor. Eski Ajax, Vitesse ve Fortuna Sittard sol beki, “Hayır, ciddiyim. Gerçekten epey tombuldum” dedi.

Hans Kraay junior da şaşkınlığını gizleyemiyor ve Dijks'in Vietnam'da neler yaptığını merak ediyor. “Oradaki yoğunluk biraz daha düşük. Ama orada gayet iyi makarna yiyorsun. Bir de maçlarda sadece yedi kilometre koşarsan...”

Dijks'in sözleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı. X'te bir kullanıcı, “Komik adam, kendi kariyerini mahveden bir oyuncu” diye hayıflandı. De Telegraaf muhabiri Jeroen Kapteijns'in de bazı çekinceleri var. “Dürüst ve samimi ama bir kulüp ararken bunun en akıllıca röportaj olup olmadığı tartışılır?”

33 yaşındaki Dijks, Asya'da yeni bir macera yaşamayı umuyor. Savunmacının illa Hollanda'ya dönmesi gerekmiyor.