Mısırlıları endişelendiren dönüş… Yeni Zelanda milli takımı, Dünya Kupası öncesinde önemli bir takviye aldı

Yeni Zelanda milli takımı, Dünya Kupası'nın başlamasından önce önemli bir moral kazandı. İngiliz kulübü Nottingham Forest, tecrübeli forveti Chris Wood'un sahalara dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu gelişme, Dünya Kupası'nda "Kiwi"lerle aynı grubu paylaşan Mısır milli takımının planlarını altüst edebilir.

34 yaşındaki Wood, geçen Ekim ayından bu yana ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Aralık ayında ameliyat geçiren Wood, uzun bir iyileşme sürecinin ardından resmi maçlara katılmaya tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, Wood'un "fiziksel ve zihinsel olarak geri dönmeye hazır" olduğunu vurguladı ve onun dönüşünün hem takıma hem de milli takıma büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni Zelanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Wood'un dönüşü, özellikle sağlam savunmalarla başa çıkma konusundaki büyük tecrübesi sayesinde, Dünya Kupası öncesinde milli takımına muazzam bir hücum gücü kazandırıyor. Bu durum, Mısır milli takımının Yeni Zelanda ile oynayacağı maçta daha da dikkatli olmasını gerektiriyor.

Wood, yüksek fiziksel yetenekleri ve kale önündeki golcü içgüdüsüyle Yeni Zelanda kadrosunun en tehlikeli silahı olarak görülüyor. Bu nedenle, bu zamanda geri dönüşü, Dünya Kupası başlamadan önce Firavunlar için bir erken uyarı niteliğinde.

Kura çekimi sonucunda Yeni Zelanda, Dünya Kupası'nda 7. gruba düştü ve Haziran ayında Belçika, Mısır ve İran ile karşılaşacak.

