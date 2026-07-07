Mısırlı yıldız ağlayarak: Arjantin’e Dünya Kupası şampiyonluğu için tebrikler… Turnuva önceden belirlenmişti

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Zico, bugün Salı akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanan maçın ardından öfkeye kapıldı.

Mısır, 2-0 öne geçtikten sonra bir golü de iptal ettirilirken, Arjantin 3 gol atarak çeyrek finale yükseldi. Bu süreçte Fransız hakem François Litxer'in feci hakemlik hataları da göze çarptı.

Zico, televizyonda gözyaşları içinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arjantin’i Dünya Kupası zaferinden dolayı tebrik ederim… Turnuva hileli, hakem adaletsizdi, defalarca bizi durdurmaya çalıştı.”

Devamında şunları söyledi: "Hakem açıkça haksızdı, maçın başından beri bize karşıydı ve bütün bir halkın emeklerini boşa çıkardı. Bizi Arjantin'e karşı 2-0 galip bırakacaklar mıydı? Turnuva önceden ayarlanmış ve Arjantin'e Dünya Kupası için tebrikler."

Mısır teknik direktörü Hossam Hassan da yaşananların, Mısır’ı turnuvadan eleyip Messi’nin turnuvada kalmasını sağlamak için önceden planlanmış olduğunu vurguladı.

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Her şey pazarlama ve parayla ilgili. Dünya şampiyonu Messi’nin turnuvada kalmasını istiyorlar. Futbolda saha dışında kişisel çıkarlar nedeniyle pek çok şey oluyor ve olanlar adil değil.”