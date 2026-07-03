Perşembe günü, Dallas’taki Mısır milli takımının kaldığı otelde dikkat çekici bir olay yaşandı. Görüntülerde, genç bir taraftarın Mısırlı futbolcu Trezeguet ile fotoğraf çektirmek istediği, ardından durumun aniden kontrolden çıktığı görülüyor.

Trezeguet, genç bir taraftarla fotoğraf çektirmek için hazır beklerken, tek yumurta ikizi kardeşi Hossam Hassan'ın yardımcı milli takım antrenörü olan İbrahim Hassan, oyuncu ve genç taraftara yaklaşıyor.

Bir Amerikan polis memuru Hassan’a doğru ilerleyip onu uzaklaştırdı: “Geri çekil!” Hassan çok sinirlendi ve “Beni itme! Beni itme!” diye bağırdı. Başka bir teknik ekip üyesi ise “Delirdin mi?!” dedi.

Durum biraz kontrol altına alınmış gibi göründüğü sırada Hassan öfke patlaması yaşadı: “Siktir git! Siktir git!” Hassan polise doğru atılmak istedi, ancak Mısırlı teknik ekip üyeleri tarafından engellendi.

Polis memurunun müdahalesinin tam nedeni tam olarak belli değil. Mısır basını, o sırada oyuncu otelinde yoğun bir kalabalık olduğunu ve bunun bir neden olabileceğini yazıyor.

Her halükarda, şu ana kadar Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergileyen Mısır için bu, ideal bir hazırlık dönemi değil. Afrika ülkesi, Belçika’nın da yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı ve Cuma akşamı (Hollanda saatiyle 20.00) son 32 turunda Avustralya ile karşılaşacak.