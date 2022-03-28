Mısır'ın efsane futbolcusu Hosny Abd Rabo, vatandaşı Mohamed Salah'ın dünyanın en iyi futbolcusu olarak anılmayı hak ettiğini söyledi.

Salah'ın gelecek nesillere ilham verecek birçok başarıya imza attığını belirten Rabo, yıldız oyuncunun başka hiçbir Mısırlı oyuncunun başaramayacağı şeyleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Ne söylendi?

KingFut'ta yer alan habere göre bir televizyon kanalına röportaj veren Rabo, Salah'ın başardıklarının Mısır adına son derece önemli olduğunu söyledi:

"Salah hiçbir Mısır vatandaşının gerçekleştiremeyeceği şeyleri başardı. Bu başarısı gelecek nesillere cesaret verecek. Çalıştığı her teknik direktörün saygısını kazandı ve dünyanın en iyisi olmayı hak ediyor"

Rabo Dünya Kupası play off turunda ülkesinin Senegal ile oynayacağı maç için davet edilen 48 Mısırlı efsane futbolcudan biriydi.

Eşleşmenin ilk maçını 1-0 kazanan Mısır, salı günü Dakar'da oynanacak rövanşta istediği skoru alması halinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Kontratı 2023'te sona eriyor

Liverpool'un bu sezon Premier Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde büyük rol oynayan Salah takımıyla çıktığı 27 Premier Lig karşılaşmasında rakip fileleri 20 kez sarstı.

Takım arkadaşlarına 10 gol pası veren oyuncunun 2023'te sona erecek kontratını yenilmemesi ise kulüpteki geleceğini tehlikeye sokuyor.

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