Mısırlı dörtlü ve Faslı ikili… “L'Équipe”, 2026 Dünya Kupası'nın sürprizlerini ele alıyor

Fransız "L'Équipe" gazetesi, 2026 Dünya Kupası'nın ilk dinlenme günü olan Çarşamba'yı, turnuvada şu ana kadar en büyük sürprizleri yaratan oyuncuları seçmek için değerlendirdi.

Gazete, Avrupa liglerini düzenli olarak takip eden ortalama bir taraftarın pek tanımadığı isimleri belirlemeyi net bir kriter olarak ortaya koydu.

Listeye, dün Salı günü Arjantin’e 3-2 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda eden Mısır milli takımından 4 oyuncu ile yarın Perşembe günü çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak Fas milli takımından iki oyuncu yer aldı.

Ayrıca okuyun

Vinícius, Brezilya oyuncularına Real Madrid ile sözleşme yenileme konusundaki tutumunu açıkladı

Fransız yıldız uyarıyor: Fas karşısında işimiz kolay olmayacak

Liste şu şekilde:

Kaleci

Norveçli Orjan Neland, özellikle Brezilya ve Fildişi Sahili maçlarındaki dikkat çekici performansıyla övgüler aldı. Bruno Guimarães'in penaltısını kurtaran Neland, ülkesinin tarihi bir şekilde tur atlamasına katkıda bulundu.

Kadroda ayrıca Fozinha (Yeşil Burun Adaları), Mustafa Şubayr (Mısır), Eloy Rom (Curaçao) ve Zion Suzuki (Japonya) yer aldı.

Savunma

Yeşil Burun Adaları'nın sol bek oyuncusu Sidney Cabral, 16 turunda Arjantin karşısında attığı muhteşem golün ardından kadroya seçildi. Onunla birlikte, milli takımında istikrarlı bir performans sergileyen Belçikalı Brandon Michel, savunmada parlayan ve Arjantin karşısında bir gol atan Mısırlı Yasser İbrahim ile mücadeleci oyun stili ve etkili paslarıyla dikkat çeken Paragvaylı Matias Galarza da kadroda yer aldı.

Diğer isimler arasında ise: Alistair Johnston (Kanada), Alex Freeman (ABD), Juan José Caseres (Paraguay), Nathaniel Brown (Almanya), Tarik Maharmic (Bosna-Hersek) ve Harry Sotar (Avustralya) yer alıyor.

Orta saha

Belçikalı Nicolas Raskin, sergilediği olağanüstü performans ve attığı iki kritik gol sayesinde kadroya seçildi; onunla birlikte, milli takımının orta sahasında parlayan Kolombiyalı Gustavo Puerta da kadroda yer aldı.

Listeye ayrıca Felix Nemisha (Almanya), Krist Inao Olay (Fildişi Sahili), Malik Tillman (ABD), Pedro Vitti (Ekvador), Elliot Anderson (İngiltere) ve Gilberto Mora (Meksika) da dahil edildi.

Ofansif Orta Saha

Fildişi Sahili'nden Yan Diomandi, milli takımının erken elenmesine rağmen sergilediği olağanüstü performansla öne çıktı; İsviçreli Johan Manzambi ise Bosna-Hersek karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti; Meksikalı Julian Quioniones ise turnuvada attığı 4 golle parlamaya devam etti.

Listeye ayrıca Brian Sepinga (Demokratik Kongo), Ryan (Brezilya), İmam Aşur ve Haytham Hasan (Mısır), John Yeboah (Ekvador), Martin Batorina (Hırvatistan), Crisencio Somerville (Hollanda), Andreas Schildrop (Norveç) ve Roberto Alvarado (Meksika) yer aldı.

Hücum

Faslı İsmail Sebari, grup aşamasındaki tüm maçlarda gol atarak Fas milli takımında yeni bir pozisyonda parlamayı başardı ve forvet pozisyonunda en iyi yeni yetenek seçildi.

Listeye ayrıca Deniz Undav (Almanya), Sofyan Rahimi (Fas), Nestor Iranconda (Avustralya) ve Ilya Just (Yeni Zelanda) da dahil edildi.