Mısırlı defans oyuncusu: Tarihe geçecek bir maç oynayacağız… Ülkemizi bizimle gururlandıracağız

Mısır Milli Takımı’nın sol bek oyuncusu Karim Hafez, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin ile oynanacak maçın “Firavunlar” için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve tüm oyuncuların Mısırlı taraftarları mutlu etmek için büyük bir azimle maça çıkacaklarını belirtti.

Karim Hafez, maçın başlamasından önce "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu bizim için tarihe geçecek bir maç ve ülkemizi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Hafez sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nda ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu anın tadını çıkaracağız, ancak aynı zamanda sahada %100 çaba göstereceğiz.”

Mısır milli takım oyuncusu, teknik direktör Hossam Hassan’ın beklenen karşılaşma öncesinde oyunculara ilettiği son mesajı da paylaşarak, “Hossam Hassan bize her zaman destek oluyor ve güven veriyor; bizden bu anın tadını çıkarmamızı istedi” dedi.

Karim Hafez, açıklamalarını milli takımın Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etme hedefini vurgulayarak şu sözlerle tamamladı: "Galibiyet almayı umuyoruz."

Karim Hafez, Mısır milli takımının ikinci maçında üst üste ikinci kez ilk 11'de yer alıyor. Hafez, 32'li turda Avustralya ile oynanan maçta da ilk 11'de yer almıştı. Bu maçta "Firavunlar", normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere bitmesinin ardından penaltı atışlarında 4-2 galip gelmişti.

Öte yandan, Arjantin Milli Takımı, uzatmalara gidilen maçta Kap Verde’yi 3-2 yenerek heyecan verici bir galibiyetle son 16 turuna yükseldi ve bu turun en zorlu karşılaşmalarından birinde Mısır Milli Takımı ile karşılaşacak.