Mısır'dan Galatasaray'a kötü haber: Mostafa Mohamed ilk maçlarda olmayacak

Üç Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray ilk maçlarda Mostafa Mohamed'den faydalanamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasıyla birlikte Galatasaray'da planlar değişti.

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için üç ön elem oynayacak olan sarı - kırmızılılara bir kötü haber de Mısır'dan geldi.

Mostafa Mohamed ilk maçta yok

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Mısır Olimpik Milli Takımı'na seçilen genç yıldız, Galatasaray'ın 21 Temmuaz'da oynayacağı ilk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giyemeyecek.

Mısır Olimpik Milli Takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da da Avustralya ile karşılaşacak.

Devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen Mostafa Mohamed, Süper Lig'de sahaya çıktığı 16 karşılaşmada sekiz gol kaydetti.

Belirsizlik sürüyor

Seçim süreci yaşayan Galatasaray'da büyük bir belirsizlik var. 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi sarı - kırmızılıların mevcut başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıkladı.

Başkan adaylarının birçoğu ise Fatih Terim'in görevine devam edeceğini belirttiği sarı - kırmızılı camiada 19 Haziran'da yapılması beklenen seçimin sonucuna göre yol alınacak.