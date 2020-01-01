Mısır'da tarihi olay: 75 yaşında gol attı

75 yaşındaki profesyonel futbolcu Ezzeldin Bahader, takımının 1-1 berabere kaldığı maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Profesyonel futbolcu olma hayalini 75 yaşında gerçekleştiren Ezzeldin Bahader, geçtiğimiz Ocak ayında 3. Lig takımlarından October 6 ile sözleşme imzalamıştı.

Takımının ligde oynadığı ve 1-1 biten Genius maçında sakatlığına rağmen 90 dakika sahada kalan ve kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Bahader, profesyonel bir futbol maçında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

4 çocuğu ve 6 torunu olan 75 yaşındaki oyuncu 1 maç daha 90 dakika sahada kalırsa, İsrailli Isaac Hayik'e ait olan en yaşlı futbol oyuncusu rekorunu eline geçirecek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıracak.

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Maçın ardından BBC Sport'a konuşan Bahader "Profesyonel bir futbol maçında gol atan en yaşlı oyuncu oldum. Bu asla başaramayacağımı düşündüğüm bir şeydi. Sakatlandım ama umarım bir sonraki maçta da 90 dakika sahada kalabilirim" ifadelerini kullandı.

October 6 takımının teknik direktörü Ahmed Abdel Ghany ise "Guinness Rekorlar Kitabı'na Mısırlı birinin girecek olması hem ülke için hem de kulübümüz için iyi bir olay. Dürüst olmak gerekirse Ezzeldin'den teknik açıdan %100 faydalanamayacağız ama onu sahada tutmak için tedavilerimiz ve çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.

Ezzeldin Bahader'in rekoru kırması için sahada kalması gereken karşılaşma 21 Mart Cumartesi günü oynanacak.