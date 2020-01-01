Mısır'da Afrika Kupası soruşturması: Kupa kayboldu!

Mısır, üst üste üç defa kazandığı Afrika Kupası'nı müzesinden kaybetti.

'ın üç defa arka arkaya kazandığı Afrika Uluslar Kupası yok kaybedildi.

Eski federasyon üyesi Magdi Abdelghani, kupanın 2013 yılında federasyonun Kahire'de merkezinde çıkan yangında yok olduğu açıkladı.

Mısır Futbol Federasyonu'nun eski başkan yardımcısı Ahmed Shobeir ise Mısır'ın bugüne kadar kazandığı tüm ödülleri barındıracak bir müze inşa etme hazırlıkları esnasında kupanın kaybolduğunu belirtti.

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Mısır'da bir televizyon programında konuşan Shobeir, "Her beş yılda bir toplanan ve şu anda futbol federasyonunu yöneten komite yetkilileri, Afrika Kupası'nın kaybolduğunu görünce şaşırdılar ve bir soruşturma açmaya karar verdiler" dedi.

Kupanın Beşiktaş'ın Mısırlı eski oyuncusu Ahmed Hassan'da olduğu iddia edilse de, daha sonra Ahmed Hassan bu iddiaları reddetti.

Shobeir, "Komite kupayı aradı, ardından bir çalışan onlara kupanın Mısır Millî Takımı'nın eski kaptanı Ahmed Hassan'da olduğunu söyledi," dedi.

Ahmed Hassan ise Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dokuz yıl sonra kazandığımız bir kupanın varlığı hakkında sorgulandığım için şaşkınım. Ama keşke kupa kaybolacağına onu evimde saklasaydım" ifadelerini kullandı.